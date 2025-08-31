U de Chile lo pierde todo en el Campeonato Nacional, según modelo predictivo de Al Aire Libre

El Campeonato Nacional entró en tierra derecha. Transcurridas 22 fechas, el panorama de los distintos equipos es cada vez más claro. Según el modelo predictivo de Al Aire Libre elaborado por la IA Generativa Perplexity, Coquimbo Unido tiene prácticamente asegurado el título.

Por otra parte, el gran perdedor de la jornada fue Universidad de Chile. Con su derrota en el Superclásico, los azules no solo redujeron al mínimo sus opciones de ser campeones, sino que también complicaron sus probabilidades de quedarse con el Chile 2.

🏆 Coquimbo Unido cada vez más cerca del título

El modelo predictivo de Al Aire Libre le da un 96,8% de probabilidades de ser campeón. Además, salvo una catástrofe, los piratas tienen asegurada su participación en la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Esteban González tienen un 99,9% de probabilidades de quedarse con el puesto de Chile 2, por lo que todo indica que volverán al certamen continental.

🔵 U de Chile lo pierde todo: el gran perjudicado de la fecha

Tras su derrota ante Colo Colo en el Superclásico, Universidad de Chile fue desplazada al tercer lugar de la tabla de posiciones, por lo que sus probabilidades de ser campeón se redujeron a un 0,8%.

Sin embargo, eso no es todo, puesto que las probabilidades de clasificar a la Copa Libertadores también bajaron y ahora son solo de un 48,6%.

⚽ ¿Cómo está la lucha por clasificar a Copa Libertadores?

Con Coquimbo Unido prácticamente clasificado a Copa Libertadores, los otros puestos los luchan Palestino, Universidad de Chile, O’Higgins y Audax Italiano, quedando de la siguiente forma las probabilidades:

Coquimbo Unido: 99,9%

Palestino: 56,6%

U. de Chile: 48,6%

O’Higgins: 29,8%

Audax Italiano: 22,5%

🏆 ¿Quiénes se pelean la Copa Sudamericana?

Si bien son solo cuatro equipos los que van a la Copa Sudamericana, son 7 equipos los que están luchando por un cupo:

O’Higgins: 57,6%

Audax Italiano: 57,5%

U. Católica: 58,8%

Cobresal: 43,4%

Ñublense: 40,2%

Colo Colo: 29,6%

Huachipato: 25,8%

⬇️ ¿Quiénes están condenados a bajar a Primera B?

En la parte baja, si bien Deportes Iquique y Unión Española se encuentran muy comprometidos con el descenso, redujeron levemente sus opciones de descender gracias a sus triunfo esta fecha, complicando a Deportes La Serena y Deportes Limache con el fantasma de la B.

Deportes La Serena: 28,4%

Deportes Limache: 32,1%

Unión Española: 71,8%

Deportes Iquique: 84,2%

📲 ¿Dónde seguir las novedades del Campeonato Nacional?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades del Campeonato Nacional.