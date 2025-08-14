Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

U de Chile vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Los azules se verán las caras ante los itálicos por la Fecha 20 del torneo.

U de Chile vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Bastián Catalán
Llévatelo:

Universidad de Chile y Audax Italiano juegan este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Nacional en un duelo válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

El compromiso estará marcado por el enfrentamiento entre los azules y Eduardo Vargas, luego que Turboman estuviera en negociaciones con los laicos para finalmente arribar al elenco itálico.

⚽ U de Chile vs Audax Italiano en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Audax Italiano?

El encuentro entre Universidad de Chile vs Audax Italiano está programado para este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.

  • 📅Fecha: Domingo 17 de agosto

  • 🕗Horario: 12:30 horas

  • 🏟️Estadio: Nacional

📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Audax Italiano?

  • 📺TV: TNT Sports Premium

  • 💻Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de U de Chile vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Gabriel Castellón; Nicolás Ramirez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

🧾 El XI de Audax Italiano vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Tomás Ahumada; Cristóbal Muñoz, Germán Guiffrey, Enzo Ferrario, Jorge Espejo; Marco Collao, Leonardo Valencia, Nicolás Orellana; Luis Riveros, Michael Fuentes y Eduardo Vargas. DT: Juan José Ribera.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Universidad de Chile #Audax Italiano

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
Más de Campeonato Nacional