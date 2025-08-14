U de Chile vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Los azules se verán las caras ante los itálicos por la Fecha 20 del torneo.
Universidad de Chile y Audax Italiano juegan este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Nacional en un duelo válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
El compromiso estará marcado por el enfrentamiento entre los azules y Eduardo Vargas, luego que Turboman estuviera en negociaciones con los laicos para finalmente arribar al elenco itálico.
⚽ U de Chile vs Audax Italiano en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Audax Italiano?
El encuentro entre Universidad de Chile vs Audax Italiano está programado para este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.
-
📅Fecha: Domingo 17 de agosto
-
🕗Horario: 12:30 horas
-
🏟️Estadio: Nacional
📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Audax Italiano?
-
📺TV: TNT Sports Premium
-
💻Streaming: TNT Sports en Max
-
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🧾 El XI de U de Chile vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025
-
El probable once: Gabriel Castellón; Nicolás Ramirez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
🧾 El XI de Audax Italiano vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
-
El probable once: Tomás Ahumada; Cristóbal Muñoz, Germán Guiffrey, Enzo Ferrario, Jorge Espejo; Marco Collao, Leonardo Valencia, Nicolás Orellana; Luis Riveros, Michael Fuentes y Eduardo Vargas. DT: Juan José Ribera.