U de Chile vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Universidad de Chile y Audax Italiano juegan este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Nacional en un duelo válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

El compromiso estará marcado por el enfrentamiento entre los azules y Eduardo Vargas, luego que Turboman estuviera en negociaciones con los laicos para finalmente arribar al elenco itálico.

⚽ U de Chile vs Audax Italiano en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Audax Italiano?

El encuentro entre Universidad de Chile vs Audax Italiano está programado para este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Nacional.

📅Fecha: Domingo 17 de agosto

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Nacional

📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Audax Italiano?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de U de Chile vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Gabriel Castellón; Nicolás Ramirez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

🧾 El XI de Audax Italiano vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025