Universidad Católica vs Unión Española en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Universidad Católica y Unión Española se enfrentan este sábado 23 de agosto a las 20:00 horas por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Claro Arena y corresponderá el debut del equipo masculino en su nueva casa.

El elenco dirigido por Daniel Garnero llega en alza tras golear por 4-1 a Colo Colo en el clásico, mientras que el conjunto de Miguel Ramírez empató 2-2 ante Deportes Iquique en su última presentación. En la tabla, la UC ocupa el sexto lugar con 30 puntos, mientras que Unión Española está en la zona baja en el puesto 15 con apenas 14 unidades, peleando por no descender.

⏰ Universidad Católica vs Unión Española en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad Católica vs Unión Española?

El partido Universidad Católica vs Unión Española se jugará este sábado 23 de agosto, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Claro Arena.

🗓 Fecha: Sábado 23 de agosto.

🕗 Hora: 20:00 horas.

🏟 Estadio: Claro Arena, Las Condes.

📡 ¿Dónde ver en vivo Universidad Católica vs Unión Española?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Universidad Católica vs Unión Española

Árbitro: Rodrigo Carvajal

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Eric Pizarro

Cuarto árbitro: Franco Jiménez

VAR: Juan Lara

AVAR: Wladimir Muñoz

⚪ El XI de Universidad Católica vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

Once probable: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jojhan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Diego Corral, Fernando Zampedri, Clemente Montes. DT: Daniel Garnero

🔴 El XI de Unión Española vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2025