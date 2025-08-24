Sevilla se resigna con Gabriel Suazo: El angustioso momento que atraviesa el chileno

La Liga Española 2025-26 vive su segunda fecha desde el pasado viernes, temporada que arrancó con los equipos participantes en busca de alcanzar sus respectivos objetivos, entre ellos el Sevilla del chileno Gabriel Suazo.

Sevilla se estrenó en esta liga con una ajustada derrota a manos de Athletic de Bilbao, y este lunes volverá a saltar a la cancha en casa ante Getafe, un encuentro en el que nuevamente no podrán contar con Suazo.

Antes del inicio de esta temporada se supo de los problemas del elenco andaluz para inscribir a algunos de sus refuerzos, entre ellos el ex Colo Colo, problema que no han podido resolver de cara a un nuevo partido liguero.

😟 Sevilla mantiene en el congelador a Gabi Suazo

Una serie de requisitos económicos que tiene por cumplir Sevilla han impedido que puedan inscribir a Suazo en el equipo que compite en La Liga, algo que se repetirá este lunes ante Getafe.

Pero, además, hay otra situación que también retrasa la primera aparición oficial del formado en Macul con la camiseta rojiblanca.

Y es que la tercera fecha liguera en España se jugará desde el próximo viernes 12 de septiembre, jornada que abrirá Sevilla ante el Elche. Sin embargo, el tope de fechas con las Clasificatorias Sudamericanas, donde Chile con Gabi en la nómina enfrentarán a Brasil el jueves 4 y a Uruguay el martes 9 del mismo mes, puede provocar que Suazo no alcance a sumarse a tiempo de vuelta en su club.

📆 ¿Cuándo podría darse el debut de Gabriel Suazo en Sevilla?

Bajo este escenario, lo más probable es que el debut de Suazo en Sevilla se pueda dar recién el próximo 21 de septiembre, jornada en la que el cuadro andaluz enfrentará a Alavés, en condición de visita.

🤔 ¿Por qué Sevilla no ha inscrito a Suazo para La Liga?

El citado medio detalla que en el caso de Sevilla, no han podido inscribir de momento a Gabriel Suazo ni otro de sus refuerzos porque deben ajustar una serie de requisitos económicos que exige la organización del torneo español.

