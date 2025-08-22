A calmar las revoluciones: Los jugadores de Colo Colo que están a una amarilla de perderse el Superclásico

Colo Colo salta a la cancha este viernes 22 de agosto en una visita al siempre complicado Palestino, encuentro que cobra relevancia para los albos por el arranque del interinato conformado por la dupla de Luis Pérez y Hugo González, además de la urgencia de ganar tras haber sufrido una dura derrota a manos de Universidad Católica.

Otro factor que urge a Colo Colo para volver a sumar de a tres esta jornada es el empuje que puedan necesitar con miras a su próximo gran desafío en el Campeonato Nacional, el Superclásico ante U. de Chile.

Y justamente pensando en el duelo con los azules es que el Cacique enfrentará a Palestino con una preocupación extra, ya que hay dos figuras del equipo que deben cuidarse de ser amonestados si es que no quieren perderse el duelo contra su archirrival.

⚽ Colo Colo en alerta por dos de sus figuras apercibidas pensando en la U

Junto con la importancia de obtener un resultado positivo este viernes en La Cisterna, en Colo Colo tienen la alerta puesta en dos de sus cracks que seguramente deberán jugar con una revolución menos para evitar ser amonestados y acumular una tarjeta amarilla que los dejaría suspendidos para el Superclásico de la Fecha 22.

Se trata de Claudio Aquino y Emiliano Amor. Tanto el volante argentino como el defensor central llegan al pleito con Palestino con cuatro amarillas encima, por lo que de recibir una más esta tarde se verán en problemas para el duelo con U de Chile.

🫨 El problema que le supondría a Colo Colo perder a Amor o Aquino

La preocupación por este tema de los apercibidos en Colo Colo tiene que ver también con la planificación para el Superclásico, ya que en caso de que Amor quedara suspendido la dupla técnica de González y Luis Pérez tendría un problemón que solucionar.

Esto, porque además de la posible baja que pudiese ser el zaguero argentino nacionalizado sirio también se encuentra la del lesionado Alan Saldivia, quien no se ha recuperado de sus problemas físicos, de hecho, no jugará este viernes ante Palestino.

En el caso de Aquino el escenario es menos terrible para los albos, ya que en caso que no esté presente por suspensión, tienen más variantes en el mediocampo para llenar su vacío.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo y Palestino?

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

🕕 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

