Candidato de Mosa para la banca de Colo Colo encontró nuevo club

La búsqueda de un nuevo DT en Colo Colo parece ir lenta pero segura, y es que tras la reciente salida de Jorge Almirón, en Macul han ido agregando más de un nombre a la lista de posibles sucesores del estratega argentino.

Con el interinato de Hugo González y Luis Pérez, quienes se estrenan este viernes ante Palestino, en Blanco y Negro se propusieron tener al nuevo entrenador posterior al Superclásico de la próxima Fecha 22 del Campeonato, aunque en las últimas horas se cayó uno de los deseos que tenía el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa.

Mosa tenía a su propia elección para suceder a Almirón en la banca de Colo Colo, pero ese anhelo se derrumbó luego de que el nombre en cuestión encontrara nuevo club en Sudamérica.

⚽ Se apaga el sueño de Mosa para el nuevo DT de Colo Colo

La carta que tenía el presidente de Blanco y Negro para asumir el buque en la banca de Colo Colo era el argentino Juan Pablo Vojvoda, quien hace solo unas semanas atrás dejó de ser el técnico de Fortaleza en Brasil tras un correctísimo paso.

Sin embargo, Vojvoda fue anunciado este viernes como el nuevo entrenador del Santos, elenco donde milita el astro brasileño Neymar. "El acuerdo, firmado este viernes (22), marca la llegada del técnico al Peixão con un contrato hasta finales de 2026", detallan en la llegada del argentino.

🤔 ¿Cuáles son las opciones para DT de Colo Colo?

Con Vojvoda descartado, las otras opciones que siguen en pie para asumir como nuevo DT de Colo Colo son Pablo Vitamina Sánchez, Gustavo Quinteros e incluso otro viejo conocido como Pablo Guede.

Lo cierto es que mientras sigue la búsqueda en Macul, Luis Pérez y Hugo González será los encargados de dirigir interinamente al primer equipo del Popular, que tiene por delante los partidos ante Palestino y Universidad de Chile.

🔘 ¿Hasta cuándo se puso plazo Blanco y Negro para tener un nuevo DT?

En Blanco y Negro no quieren dejar pasar mucho tiempo sin tener un nuevo entrenador para Colo Colo, por lo que lo más seguro es que entrado septiembre se conozca al elegido para hacerse cargo del primer equipo.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo y Palestino?

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

🕕 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

