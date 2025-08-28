Coca Mendoza se mete en la polémica con Marcelo Díaz antes del Superclásico

La leyenda de Colo Colo Gabriel "Coca" Mendoza encendió los días previos al Superclásico ante U de Chile, ya que dedicó palabras a Marcelo Díaz, luego de que este realizara un confuso gesto en conferencia de prensa, que se tomó en principio como una provocación de futbolista hacia el club albo, pero que él mismo aclaró que se trató de un malentendido.

😱 El mensaje de Coca Mendoza a Marcelo Díaz

El Coca, en diálogo con RedGol, le respondió al capitán de U de Chile: "No voy a mirar para arriba, como lo hizo alguien. No voy a mirar para arriba. Yo creo que independiente que en la tabla de posiciones llegue uno mejor que otro, los clásicos son especiales y eso siempre toda la vida ha sucedido".

Además, habló del partido: "En nuestra casa tenemos que hacer prevalecer nuestra condición de local y ya se perdió el año pasado, ya se sacaron el bichito de haber ganado en el Monumental, pero esta no va a ser la oportunidad de que lo vuelvan a repetir".

"Colo Colo tiene la obligación de salvar el año el domingo, sobre todo en nuestra casa. Así que ahí estaremos apoyando desde el tablón para que darle un poquito de energía y esperando, por supuesto, que se nos vaya toda la mala racha este año, podamos ganar el clásico, que es lo que más importa este año", añadió.

🧐 ¿Qué gesto hizo Marcelo Díaz que encendió la polémica en Colo Colo?

En conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, un periodista le hizo una pregunta sobre Colo Colo a Marcelo Díaz. El jugador comenzó a mirar hacia el suelo y preguntó: "¿por qué miran hacia abajo?".

Tras un revuelo generalizado en Colo Colo, con respuesta incluida de Javier Correa, el propio Marcelo Díaz aclaró que se trató de un malentendido, ya que miró hacia abajo porque los periodistas estaban haciendo lo mismo.

Esto fue refrendado por el periodista de Radio Cooperativa Francisco Caneo.

📅 ¿Cuándo se juega el Superclásico entre Colo Colo y U de Chile?

Colo Colo vs U de Chile se enfrentan en el Superclásico este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

📅 Fecha: Domingo 31 de agosto

⏱️ Hora: 15:00 horas.

🏟️ Estadio: Monumental (Santiago)

🔗 ¿Dónde seguir el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?

