Colo Colo

Colo Colo recupera a un jugador clave para el Superclásico frente a U de Chile

El zaguero quedó disponible para enfrentar a U de Chile en el Superclásico del próximo domingo en el Estadio Monumental.

Foto: Photosport Colo Colo recupera a un jugador clave para el Superclásico frente a U de Chile
Sebastián Díaz Iturrieta
Buenas noticias para Colo Colo en la previa del partido más esperado del fútbol chileno. El defensa Alan Saldivia superó su lesión y podrá ser considerado para el Superclásico ante U de Chile. Sin embargo, no todo es positivo en Macul: Alexander Oroz sigue descartado por problemas físicos y no llegará al compromiso.

❓ ¿Cuál es el estado físico de Alan Saldivia?

Según Radio Cooperativa, el zaguero uruguayo recibió el alta médica tras superar la pubalgia que lo tuvo al margen durante cuatro partidos consecutivos. Esto le permitirá estar entre los convocados y ser alternativa para el duelo del domingo en el Estadio Monumental.

Saldivia podrá estar disponible para el domingo. Photosport

⚽ ¿Qué pasó con Alexander Oroz?

En contraste con la recuperación de Saldivia, el delantero Alexander Oroz continúa en proceso de recuperación por un desgarro en los isquiotibiales. El atacante albo no alcanzará a estar disponible y su ausencia se prolongará por algunos encuentros más.

🔥 ¿Cuándo y dónde se jugará el Superclásico?

El partido entre Colo Colo y U de Chile se disputará el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. El Cacique buscará volver a ganar en casa, mientras que la U intentará reponerse tras los incidentes en Buenos Aires.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
