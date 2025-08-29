¿Convencerá a Colo Colo? El monto que está dispuesto a pagar Vasco por Alan Saldivia

Colo Colo podría perder a uno de sus jugadores de cara a lo que resta del año. Alan Saldivia, quien hace algunos meses fue pretendido desde la Major League Soccer (MLS) sumó un nuevo interesado: Vasco da Gama.

El equipo brasileño está tras los pasos del defensor charrúa de los albos y el directorio de Blanco y Negro discutirá este sábado si aceptará o no la oferta del Gigante de Colina.

🤑 La oferta de Vasco para quedarse con el defensor de Colo Colo

Si bien no había certeza sobre los montos que ofrecería Vasco para quedarse con los servicios de Alan Saldivia, desde Brasil revelaron la oferta por el defensor uruguayo.

Según el medio UOL, el ofrecimiento contempla un préstamo por 300 mil dólares y una compra obligatoria del 80% del pase del jugador por 1,5 millones de la divisa norteamericana si se cumplen ciertos objetivos.

🧐 ¿Convencerá esta oferta a Colo Colo?

La oferta de Vasco es más baja que la de Houston Dynamo de la MLS, que propuso un préstamo de 400 mil dólares y una opción de compra obligatoria de 1,7 millones por el 70% del pase.

Este ofrecimiento fue rechazado por la dirigencia de Blanco y Negro, que envió una contraoferta, la cual no alcanzó a ser respondida desde Estados Unidos debido al cierre del libro de pases.

📊 Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

94 partidos jugados

0 goles

3 asistencias

7.887' minutos jugados

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horasen el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.