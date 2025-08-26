“Después dice ser diferente”: Figura de Colo Colo estalla contra Marcelo Díaz previo al Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile darán vida a una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno este domingo, cuando se vean las caras en el Estadio Monumental por la Fecha 22 del Campeonato Nacional.

Sin embargo, el partido ya comenzó a jugarse fuera de la cancha con declaraciones cruzadas entre ambos equipos. Esta jornada, el capitán de los azules, Marcelo Díaz, realizó un polémico gesto durante la conferencia de prensa. El volante al ser consultado por los albos miró hacia abajo, lo que algunos interpretaron como una burla debido al lugar de los de Macul en la tabla de posiciones.

La respuesta en el Estadio Monumental no se hizo esperar. Javier Correa, que también atendió a los medios de comunicación este martes, alzó la voz y contestó duramente al mediocampista de la U por su provocador gesto.

🗣️ En Colo Colo respondieron al gesto de Marcelo Díaz

Al ser consultado sobre el gesto de Díaz, el delantero de Colo Colo fue categórico. “Después hablamos de paz, de que tenemos que ser ejemplo, después dice ser diferente. Pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron”, lanzó.

“Yo lo he tenido de frente y nunca me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo acá (en conferencia de prensa) está bárbaro, pero cuando esté frente a frente tiene que hacer gestos y decir las cosas”, agregó.

😮 “No tengo problema en decírselo a la cara”

Javier Correa no se quedó en eso y siguió a la carga contra el capitán de Universidad de Chile, a quien calificó de “vende humo”. “La verdad es que me sorprende porque nosotros empatizamos cuando ellos con nosotros no. Cuando nos pasó lo de Fortaleza ellos se burlaron diciendo que son diferentes, pero yo soy muy directo y no tengo problemas con decírselo a la cara”, indicó.

“No hay que vender humo, la gente no te va a querer por lo que digas acá, allá (en la cancha) es lo que hay que hacer. Me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivo con nadie. Esto da vueltas y el fútbol es competitivo y da muchas vueltas”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

