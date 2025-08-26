Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Día decisivo en Colo Colo: dos reuniones que pueden sellar el regreso de Quinteros

Colo Colo espera oficializar este miércoles a Gustavo Quinteros como su DT.

Foto: Photosport Día decisivo en Colo Colo: dos reuniones que pueden sellar el regreso de Quinteros
Luís Felipe Labrín
Gustavo Quinteros se acerca cada vez más a la banca de Colo Colo: el entrenador vivirá este miércoles un día clave en el que puede ser oficializado de regreso en el estadio Monumental.

El nuevo paso de Gustavo Quinteros para volver a Colo Colo

Gustavo Quinteros tendrá una última reunión con Daniel Morón en la mañana de este miércoles, donde el gerente deportivo evaluará si el argentino es la opción correcta para sacar al equipo de la crisis.

Posteriormente, todo el directorio de Blanco y Negro participará en un zoom junto a Quinteros durante la mañana, antes de la reunión definitiva que comenzará a las 14:30 horas.

¿Cuándo se define el regreso de Gustavo Quinteros a Colo Colo?

Este mismo miércoles: la reunión de directorio de la tarde definirá si es Quinteros el DT de Colo Colo o buscarán una opción distinta.

¿Cuánto ganará Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Se espera que Gustavo Quinteros gane entre 1,5 y 2 millones de dólares, cifra que se está negociando entre los últimos detalles para la vuelta del DT a Colo Colo.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
