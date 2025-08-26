Día decisivo en Colo Colo: dos reuniones que pueden sellar el regreso de Quinteros

Gustavo Quinteros se acerca cada vez más a la banca de Colo Colo: el entrenador vivirá este miércoles un día clave en el que puede ser oficializado de regreso en el estadio Monumental.

El nuevo paso de Gustavo Quinteros para volver a Colo Colo

Gustavo Quinteros tendrá una última reunión con Daniel Morón en la mañana de este miércoles, donde el gerente deportivo evaluará si el argentino es la opción correcta para sacar al equipo de la crisis.

Posteriormente, todo el directorio de Blanco y Negro participará en un zoom junto a Quinteros durante la mañana, antes de la reunión definitiva que comenzará a las 14:30 horas.

¿Cuándo se define el regreso de Gustavo Quinteros a Colo Colo?

Este mismo miércoles: la reunión de directorio de la tarde definirá si es Quinteros el DT de Colo Colo o buscarán una opción distinta.

¿Cuánto ganará Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Se espera que Gustavo Quinteros gane entre 1,5 y 2 millones de dólares, cifra que se está negociando entre los últimos detalles para la vuelta del DT a Colo Colo.

