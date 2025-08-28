El castigo ejemplar de Colo Colo que sacude la previa del Superclásico

Colo Colo dio un castigo ejemplar a dos hinchas que protagonizaron incidentes en el clásico ante U Católica, hace un par de semanas en el estadio Monumental, duelo que terminó 1-4 a favor de Los Cruzados.

Esto se da en la previa del Superclásico del próximo domingo ante U de Chile, por lo que se marca un precedente importante.

¿Qué castigo le dieron a los hinchas de Colo Colo?

Blanco y Negro ejerció el Derecho de Admisión para ambos fanáticos por 12 años. En otras palabras, ambos aficionados no podrán ir a ningún estadio en Chile durante ese período.

Lo triste (no por el castigo sino por la acción del hincha) es que uno de estos fanáticos es un menor de edad.

¿Por qué castigaron a los dos hinchas de Colo Colo?

Porque se les identificó como responsables del lanzamiento de un proyectil al jugador Alfred Canales, quien al recibirlo al borde la cancha, sufrió un corte en su cabeza.

