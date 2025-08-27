El técnico que estuvo en el Mundial de Clubes y fue rechazado por Colo Colo

Colo Colo descartó a uno de sus candidatos para ser su entrenador, luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro producida en las últimas horas.

Se esperaba que fuera oficializado Gustavo Quinteros, pero no hubo acuerdo en la dirigencia alba, por lo que sigue abierta la decisión.

🚫 ¿Quién fue el primer descartado para dirigir Colo Colo?

Martín Anselmi se convirtió en el primer técnico oficialmente descartado para asumir la banca de Colo Colo. El estratega argentino, quien recientemente fue cesado de Porto de Portugal, no logró convencer al directorio de Blanco y Negro durante las evaluaciones realizadas este miércoles en el Monumental.

El exentrenador de 39 años había dirigido apenas 21 partidos en el club portugués, registrando diez triunfos, seis empates y cinco derrotas. Su salida del Oporto se produjo tras quedar eliminado en el Mundial de Clubes, donde el equipo no conoció la victoria y solo sumó dos empates ante Palmeiras (0-0) y Al-Ahly (4-4), además de caer ante Inter Miami (2-1).

📅 ¿Cuándo se definirá al nuevo DT de Colo Colo?

La decisión final se postergó hasta el sábado tras no lograr consenso en la reunión de este miércoles. Alfredo Stöhwing, director de la concesionaria, había advertido que la discusión no sería sencilla y que preferían tomarse más tiempo antes que tomar "malas decisiones por un técnico que llegaría por un año y medio".

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, ratificó esta postura señalando que "si no es hoy, será pasado mañana o el lunes. Lo ideal sería que construyéramos un consenso para hacerlo a la brevedad".

🔥 ¿Quiénes siguen en carrera para dirigir a Colo Colo?

Gustavo Quinteros mantiene la delantera como favorito del presidente Aníbal Mosa. El santafesino, quien dirigió Colo Colo entre 2020 y 2023 logrando cuatro títulos incluida la estrella 33, tuvo una reunión telemática positiva con parte del directorio este miércoles.

Sin embargo, ha surgido un candidato sorpresa: Fernando Ortiz. El técnico argentino de 47 años, con experiencia en México dirigiendo América, Monterrey y Santos Laguna, se perfila como alternativa seria tras cautivar con sus propuestas a parte de la dirigencia. Ortiz viene de dirigir a Bruno Barticciotto en Santos Laguna y conoce al chileno Sebastián Vegas de su paso por Monterrey.

Pablo "Vitamina" Sánchez también se mantiene como opción del bloque opositor liderado por Leonidas Vial y Alfredo Stöhwing. El estratega argentino cuenta con el respaldo de quienes valoran sus campañas en Everton, Palestino y Liga de Quito.

📊 ¿Por qué se complica el regreso de Gustavo Quinteros a Colo Colo?

A pesar de contar con mayoría de votos, Quinteros no tiene unanimidad en el directorio. La oposición proviene del mismo sector que votó contra su renovación en 2023, encabezado por Stöhwing, con quien el técnico tuvo "profundas diferencias en cuanto a refuerzos".

Además, según información de RedGol, algunas peticiones contractuales de Quinteros "cayeron pésimo" en la dirigencia alba, lo que habría alejado su posible retorno al Monumental.

🔗 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

