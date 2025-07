Esteban Paredes enciende el Superclásico: “Ya no hay jugadores clasiqueros en Colo Colo”

Esteban Paredes es voz autorizada cuando se trata del Superclásico. No solo es uno de los máximos goleadores en la historia del duelo ante la U, sino que marcó una época con su sello en partidos calientes. A pocas horas del choque entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional, el ídolo albo encendió la previa con declaraciones que remecen el ambiente albo.

En conversación con AS Chile, el Tanque no dudó en reconocer que, al menos en la previa, "la U llega mejor" que el Cacique. Y aunque advierte que estos partidos "son distintos", también dejó en claro que ve a Colo Colo enredado entre problemas futbolísticos y falta de jerarquía.

🔵 Paredes ve mejor a la U en el Superclásico y cuestiona la falta de líderes en Colo Colo

"La U está mejor parada", dijo sin vueltas el exdelantero, haciendo hincapié en que más allá del favoritismo que siempre rodea al Cacique en este tipo de partidos, hoy no se ven las piezas que antes definían los clásicos. "No sé por qué Colo Colo no ha sacado jugadores así... antes tenías al 'Pájaro' Valdés, Vecchio, Valdivia, Zaldivia. Jugábamos de memoria. Hoy no hay jugadores clasiqueros", recordó.

Paredes también apeló a la mística que solía rodear a los clásicos. "Yo hacía goles, pero era algo colectivo. A veces sacaba una jugada de otra dimensión, pero el equipo te acompañaba", explicó, dejando entrever que hoy ese espíritu no se ve reflejado en el plantel de Jorge Almirón.

Además, recordó su inolvidable gol a Johnny Herrera en el Nacional en 2018, justo en el mismo escenario donde se jugará el duelo de este sábado. "Los hinchas todavía me lo recuerdan y yo siempre lo reposteo cuando se viene el Superclásico", contó entre risas.

⚪ Vidal y Almirón: las sombras que rondan el Superclásico

Aunque el foco de Paredes está en la cancha, también hubo espacio para abordar los temas que tensionan el entorno albo. Sobre la ausencia de Arturo Vidal, fue directo: "Colo Colo va a perder mucho, porque él es un líder dentro de la cancha, un guerrero". Sin embargo, también confía en el momento goleador de Javier Correa: "Tiene la confianza para marcar".

Respecto a la continuidad de Jorge Almirón, el ídolo albo no quiso confirmar nada, pero dejó un mensaje que suena fuerte en Macul: "Hay problemas con los dirigentes contra el cuerpo técnico... es complicado salir de este momento". Palabras que, aunque sutiles, podrían anticipar un remezón si Colo Colo no responde en el Nacional.

Aun así, fiel a su historia en clásicos, Paredes deja abierta la puerta a la épica: "Nunca se sabe con Colo Colo. El año pasado iba 10 puntos abajo y salió campeón".

📌 ¿Quién llega mejor al Superclásico, según Esteban Paredes?

Universidad de Chile. El ídolo albo cree que los azules están "mejor parados" que Colo Colo, aunque reconoce que estos partidos "son distintos".

📌 ¿Cuál es el mensaje final de Paredes para los hinchas?

Llamó a no perder la fe: recordó que en 2023 el equipo también estaba en crisis... y terminó siendo campeón.