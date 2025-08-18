Figura de Colo Colo podría partir a la MLS

En Macul se encendieron las alarmas: un pilar defensivo de Colo Colo está en la mira de un club de la Major League Soccer. La directiva de Blanco y Negro ya tiene sobre la mesa una propuesta formal que incluye un préstamo con opción de compra millonaria.

La posible transferencia genera debate en el plantel, la dirigencia y la hinchada, considerando que el jugador se ha ganado un espacio en la oncena.

⚽ ¿Qué jugador de Colo Colo interesa en la MLS?

El defensa en cuestión es Alan Saldivia, quien podría dejar Colo Colo tras recibir una oferta del Houston Dynamo. Según informó el periodista Cristian Alvarado en sus redes sociales, la propuesta considera un préstamo con opción de compra del 50% de su pase.

💰 ¿Cuánto recibiría Colo Colo por Alan Saldivia?

El acuerdo contempla 500 mil dólares por el préstamo y una opción de compra de 1,7 millones de dólares. En caso de concretarse, Blanco y Negro aseguraría una cifra importante por un jugador que llegó como apuesta y hoy es titular indiscutido.

Una sorpresiva oferta por el zaguero. Photosport

🔜 ¿Qué decidirá Blanco y Negro con la oferta?

La directiva alba analiza los pros y contras de dejar partir a Saldivia en medio de la temporada. Mientras el jugador ve con buenos ojos la opción de emigrar a Estados Unidos, se suma a la situación de Jorge Almirón. La decisión final se tomará en los próximos días.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

