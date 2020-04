Gonzalo Fierro: Mi intención era retirarme en Colo Colo, pero es difícil que vuelva como jugador

El lateral volante Gonzalo Fierro, hoy sin club, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su presente y futuro, pero también de su salida de Colo Colo, club en el que quiso retirarse, pero no pudo acordar un año más de contrato con la dirigencia.

"Nunca me descarto, pero creo que las posibilidades de volver a Colo Colo como jugador son muy difíciles y creo que ya no se va a dar. Mi intención era retirarme en Colo Colo que es donde hice casi toda mi carrera", apuntó el futbolista de 37 años.

"Yo por ahora estoy pensando en otras cosas, yo encantado, pero no creo que se dé", agregó Gonzalo Fierro que dejó el club a finales de 2018, tras terminar contrato.

"En esta profesión uno siempre quiere jugar. No me tocó hacerlo en los últimos meses en Colo Colo, pero siempre fui feliz ahí e incluso así estaba dispuesto a renovar un año más. Lo pasé bien en el último año y medio, me quedo más con lo positivo que con lo negativo", agregó.

Sobre su salida, la que se dio luego que los dirigentes no quisieran extender el vínculo por un año más, comentó que "me hubiese gustado que fuera distinto e hice todo lo posible. Ahora estaría hablando como alguien que se retiró porque mi intención era hacerlo el año pasado, pero no se pudo, es una pena para mí y para los hinchas que quieren que me retire ahì, no se puede retroceder el tiempo".

"Siempre hay personas de las que uno se decepciona, de compañeros, técnicos y dirigentes. Yo soy una persona que siempre voy a mirar a la cara a los demás, siempre fui claro y correcto", añadió un Fierro que no quiso dar nombres.

Su futuro

Sobre lo que viene para su futuro, contó que tras salir de Deportes Antofagasta pensó en dejar la actividad, pero que resolvió seguir en Deportes Colina, club al que espera arribar cuando se retome la activida, hoy detenida por el coronavirus.

"Tengo un preacuerdo con Colina y estoy entrenando con el plantel, si llega otra oferta sería para el otro año, ya conversé con Rodrigo Meléndez (DT) y le di mi palabra de que si salía todo bien jugaría en Colina. Si sale algo el próximo año yo feliz", sostuvo.

La crisis en Colo Colo

Finalmente, Fierro habló de la crisis interna en Colo Colo, asegurando que es una situción compleja que no se trató de buena forma, aunque dijo no estar enterado de mayores detalles, pese a su cercanía con varios jugadores del plantel.

"Es una situación difícil. Siempre he tenido contacto con algunos ex compañeros, pero la verdad no les he preguntado sobre ese tema. Tendrán sus motivos y algo habrá ocurrido, ojalá puedan tener la solución lo antes posible", indicó.

"Creo que se debió hacer algo más en silencio, pero cualquier cosa repercute en Colo Colo por ser el equipo más grande y por lo que significa la institución, en la U y la UC estas noticias son de más bajo perfil", cerró.