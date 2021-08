Javier Parraguez: Siento que se han olvidado de mí

El delantero de Colo Colo Javier Parraguez comentó su situación en el elenco albo y aseguró que se siente un poco en el olvido luego de disfrutar de escasos minutos, aunque destaca la campaña del equipo a la espera de concretar el título a fin de temporada.

"No he sido muy tomado en cuenta, pero ahí estoy esperando tranquilo mi oportunidad, si no se da, no importa. Es cosa de gustos. Están optando por jugadores que andan bien y qué le vas a hacer. Igual doy el cien por ciento en los entrenamientos", dijo Parraguez en Las Últimas Noticias.

"Me llevo increíble con (Gustavo) Quinteros, soy el único que le tira la talla. Sí, le he dicho que quiero jugar, pero no hemos tenido esa conversación, como que siento que se han olvidado de mí, pero igual los quiero. No importa, que nos vaya bien, y salgamos campeones", añadió el futbolista.

Ante la opción de ir a préstamo, Parraguez comentó que "no quiero salir. Si dependiera de mí no saldría nunca de Colo Colo, pero si tengo que salir a buscar una oportunidad, porque no me la están dado, salgo".