La carta bajo la manga que tienen en Colo Colo en caso que se derrumbe el regreso de Quinteros

Este miércoles puede ser una jornada de decisiones importantes para Colo Colo, ya que Blanco y Negro sostendrá reuniones con el fin de determinar quién sera el entrenador que suceda a Jorge Almirón en la banca del primer equipo.

Si bien las últimas horas han parecido ser claves para avanzar en esta materia, el nombre de Gustavo Quinteros corriendo con mayor ventaja para asumir como nuevo DT de Colo Colo, en las oficinas de Macul tienen una carta bajo la manga en caso que ocurra lo inesperado y se caiga la opción del argentino nacionalizado boliviano.

👁 El sorpresivo nombre que surge como plan B para Colo Colo

Lo cierto es que Gustavo Quinteros es la primera opción en Blanco y Negro para tener su regreso al Cacique, es más, el estratega ex UC y Vélez, entre otros, tendrá una reunión con el gerente deportivo Daniel Morón y luego se discutirá su posible llegada en la reunión de directorio que habrá por la tarde de este miércoles.

Sin embargo, a pesar de este itinerario entorno a Quinteros, en las últimas horas trascendió que en el Monumental hay un cierto sector que ve con buenos ojos la llegada de otro DT, el argentino Fernando Ortiz.

Fue el periodista Christopher Brandt de ESPN quien puso sobre la mesa el nombre de Fernando Ortiz como una opción que gusta en algunos directores de Blanco y Negro, y que podría entorpecer el regreso de Gustavo Quinteros.

◾️ ¿Quién es Fernando Ortiz?

Fernando Ortiz es un ex futbolista y actual entrenador que a sus 47 años de edad ya ha dirigido a clubes importantes del fútbol mexicano como Club América y Monterrey, además de tener un reciente paso por Santos Laguna.

Si bien no tiene títulos a su haber como director técnico, su experiencia en elencos de renombre seduce a Blanco y Negro.

"Es uno de los nombres que fue contactado con la dirigencia del 'Cacique' y sus conversaciones habrían sido bastante positivas, las que entusiasman a más de uno dentro de la dirigencia", consignó Brandt.

⚽️ ¿Cuándo debiese tener nuevo DT Colo Colo?

El plazo máximo que se dieron en Colo Colo para elegir a su nuevo entrenador es este mismo miércoles, por lo que seguramente en la tarde habrá novedades definitivas sobre el sucesor de Almirón.

💸 ¿Cuánto ganará Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Se espera que Gustavo Quinteros gane entre 1,5 y 2 millones de dólares, cifra que se está negociando entre los últimos detalles para la vuelta del DT a Colo Colo.

🔗 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

Todas las noticias de Colo Colo las puedes seguir en Al Aire Libre.