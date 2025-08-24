La inesperada baja con la que se puede encontrar Colo Colo para el Superclásico

Va a iniciar una nueva semana, la cual toma importancia tanto para Colo Colo como U de Chile en la antesala del Superclásico 198 que sostendrán ambos elencos por la Fecha 22 del Campeonato Nacional.

Tras el empate ante Palestino el pasado viernes, en Colo Colo contaron con este fin de semana libre para regresar a los entrenamientos este lunes 25 de agosto y meterse de lleno en la planificación del encuentro con los azules.

De todas formas, en el Cacique ya tienen en cuenta que hay algunos jugadores con los que muy seguramente no podrán contar para este Superclásico, como es el caso de Alexander Oroz y Alan Saldivia por lesión y de Emiliano Amor por suspensión. A estos nombres, puede que se les sume un inesperado nombre que golpearía la planificación de los interinos Hugo González y Luis Pérez.

▪️ Francisco Marchant enciende la alerta en Colo Colo para el Superclásico

Albos y azules se enfrentarán en el Estadio Monumental el próximo domingo 31 de agosto, pero a la par tendrá lugar el microciclo de la selección chilena sub 20 a partir de este lunes 25 hasta el mismo día del Superclásico. ¿Cuál es el problema para Colo Colo?.

El tema es que el Popular deberá ceder a Francisco Marchant a La Roja, puesto que fue convocado para este microciclo por Nicolás Córdova, lo que supone un obstáculo en la preparación de Colo Colo.

Además, esta nueva jornada de microciclo puede ser determinante para ir definiendo la lista de convocados que dirá presente en el Mundial sub 20 a jugarse en nuestro país, oportunidad de la que seguro Marchant querrá aprovechar, aunque en Macul pretendan otra cosa.

👀 ¿Cómo podría Colo Colo recuperar a Marchant para el Superclásico?

Hay una chance de que Colo Colo no perturbe la presencia de Marchant en este microciclo de la selección sub 20 y pueda recuperarlo a tiempo para decir presente en el Superclásico, y es gestionando una liberación anticipada del elenco nacional a Córdova y sus colaboradores.

📊 Los números de Francisco Marchant en Colo Colo

⚽ Partidos jugados: 14

⏱️Minutos jugados: 623'

🏃‍♂️Partidos como titular: 7

🥅 Goles: 1

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

