La llamativa condición de Gustavo Quinteros que deja en suspenso su regreso a Colo Colo

Esta última semana de agosto tiene dos focos importantes para Colo Colo, el Superclásico y la búsqueda de un nuevo director técnico, y lo segundo empezó a andar desde este mismo lunes con la lista de alternativas que manejan en Macul para suceder al argentino Jorge Almirón en el cargo.

Una de las opciones que arremete con mayor fuerza para asumir en la banca alba es la de Gustavo Quinteros, quien ya estaría en conversaciones para tener su segunda etapa junto a Colo Colo, aunque en las últimas horas se conoció una especial condición que habría puesto el estratega nacionalizado boliviano para sellar su vuelta al Estadio Monumental.

✍️ La cláusula que complica el acuerdo entre Gustavo Quinteros y Colo Colo

En Colo Colo se viven horas claves por la decisión de elegir al sucesor de Jorge Almirón como entrenador del primer equipo.

De acuerdo al periodista Rodrigo Hernández de Radio ADN, Quinteros está dispuesto a volver al Monumental, pero puso sobre la mesa una cláusula especial: rescindir su contrato con el Cacique si lo llama la selección chilena o un club con mayor poder. Esta condición frena el cierre inmediato del vínculo y mantiene en suspenso el anuncio oficial.

◾️ La postura en Blanco y Negro frente a lo que pide Quinteros

Pese a esta llamativa traba, en Blanco y Negro confían en que las negociaciones se resuelvan pronto. La idea es que este mismo miércoles el técnico argentino-boliviano sea presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Colo Colo, en su esperado regreso tras dejar la banca a fines de 2023.

💸 ¿Cuánto cobraba de sueldo Quinteros en su último club?

Hablando de sueldos y lo que podría ofrecerle Colo Colo a Quinteros en esta segunda etapa, hay que tener en cuenta lo que cobraba el ex UC y Vélez en el último club que estuvo, el Gremio de Porto Alegre.

En el elenco gaúcho, Quinteros recibía un salario de 2 millones de dólares al año, cifra bastante más generosa que casi el millón anual que percibió en su primer paso por Macul.

Eso sí, lo que puede facilitar un poco este factor es que Jorge Almirón sí se acercaba más a esos dos palos verdes que podrían ofrecerle a Quinteros, aunque las arcas financieras en el Popular no están en su mejor momento.

⚽ ¿Qué otros nombres han sonado como DT de Colo Colo?

La lista de posibles reemplazantes de Almirón en Colo Colo es extensa, donde también aparecen nombres como Pablo Vitamina Sánchez, Pablo Guede, Pablo Repetto, Gerardo Martino, Martín Demichelis y Ramón Díaz, entre otros más.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

