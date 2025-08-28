Llega a las 5:30 am y promueve jóvenes: las cualidades de Fernando Ortiz que lo tienen a un paso de Colo Colo

Fernando Ortiz está a un paso de convertirse en el DT de Colo Colo: el argentino con gran experiencia en México es la gran carta de Blanco y Negro tras la baja de Gustavo Quinteros. La situación debiera definirse este sábado.

⚡ ¿Por qué Fernando Ortiz es el favorito para dirigir Colo Colo?

Fernando Ortiz escaló hasta convertirse en la primera opción de Blanco y Negro tras tres charlas exitosas con el gerente deportivo Daniel Morón. El argentino de 47 años impresionó a la dirigencia con un proyecto deportivo atractivo y su manejo con juveniles.

A diferencia de otros candidatos, Ortiz demostró interés concreto por llegar a Macul y expuso una visión clara para el equipo. Su experiencia en equipos de presión como América de México y Monterrey lo posiciona como el candidato que quieren en el Cacique.

🌅 ¿Cuál es el método de trabajo que cautivó a Colo Colo?

Ortiz destaca por su disciplina extrema y cercanía con los jugadores. Su rutina comienza a las 5:30 de la mañana, mostrando una dedicación que impresionó en sus pasos por América y Monterrey.

"Es muy cercano al jugador, muy exigente", destacó Fabián Estay sobre su metodología. Ortiz implementa un juego vertical con presión alta, priorizando siempre la ofensiva por sobre la defensiva.

📈 ¿Qué números respaldan la candidatura de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Pese a no tener títulos como DT, Ortiz acumula 182 partidos dirigidos con un rendimiento del 53,4%. Su mejor etapa fue en América de México, donde alcanzó un 66% de efectividad y llegó a tres semifinales consecutivas.

Como jugador sí cosechó éxitos, conquistando títulos en Boca Juniors (1998), Estudiantes (2006), Santos Laguna (2008) y Vélez Sarsfield (2011).

⏰ ¿Cuándo se oficializa el nuevo DT de Colo Colo?

Blanco y Negro definirá este sábado 30 de agosto al sucesor de Jorge Almirón. El elegido debutará nada menos que en la Supercopa ante Universidad de Chile el 14 de septiembre.

Los candidatos que siguen en carrera son Fernando Ortiz, Francisco Arce, Gerardo Martino y Zé Ricardo, tras la baja de Gustavo Quinteros.

