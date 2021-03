Marcelo Barticciotto: Me gustaría ser presidente, pero de un Colo Colo unificado

El ídolo de Colo Colo y actual panelista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, se refirió a la propuesta del Club Social, asegurando que le gustaría ser presidente del cuadro albo, aunque con un proyecto que permita un trabajo unificado.

El ex futbolista dijo sentir "mucho orgullo y satisfacción porque el que me tomen en cuenta me enorgullese. Les dije a los muchachos que en algún momento me hubiese gustado ser presidente, aunque no sé si este será el momento".

"Me gustaría serlo con un Colo Colo unificado, donde no hayan rencillas y donde todos pongan por encima el club, para posicionar al club en el plano internacional nuevamente", agregó.

En esa línea, el campeón de América en 1991, aseguró que "para Colo Colo, apuntar al Campeonato Nacional no es ningún mérito. El club debe potenciarse y dejar de decir cada fin de año que no tiene caja para reforzarse".

En cuanto a la posibilidad, Barticciotto no descartó, aunque siempre que exista un proyecto de por medio. "Vamos a seguir conversando y la idea del club es presentar un proyecto que cambie por entero todo lo que se está haciendo. Colo Colo debe cambiar de la noche a la mañana y eso es independiente del que esté a la cabeza", indicó.