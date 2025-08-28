Nuevo fracaso en Colo Colo: La verdadera razón por la que Gustavo Quinteros se bajó de la banca alba

El retorno de Gustavo Quinteros a Colo Colo parecía cuestión de horas. El argentino-boliviano, campeón con los albos en 2022, sostuvo reuniones con la dirigencia de Blanco y Negro y era la primera carta del presidente Aníbal Mosa para asumir la banca. Sin embargo, el plan se derrumbó en apenas un día.

El entrenador decidió rechazar la propuesta y dejar a Colo Colo sin su principal candidato. Una vez más, la concesionaria se queda con las manos vacías en medio de la búsqueda de técnico.

🔥 La verdadera razón por la que Quinteros rechazó a Colo Colo

Según el periodista argentino César Luis Merlo, Quinteros tomó la determinación de no regresar porque considera que este no es el momento adecuado para iniciar un proyecto deportivo de gran envergadura. Pese al cariño por el club y el vínculo con los hinchas, el DT entendió que volver al Monumental ahora no es lo más conveniente para su carrera.

La noticia cayó como un balde de agua fría en Blanco y Negro, que esperaba oficializar al entrenador este fin de semana. El fracaso en las negociaciones expone nuevamente la falta de claridad en la dirigencia.

⚽ Qué viene ahora para la banca alba

Con Quinteros fuera de carrera, Colo Colo debe volver a mirar la lista de candidatos. Entre los nombres aparecen Gerardo "Tata" Martino, Fernando Ortiz, el brasileño Zé Ricardo y el paraguayo Francisco Arce.

El escenario está abierto y en el Monumental saben que no pueden seguir fallando: cada día que pasa sin técnico es un golpe más a la planificación deportiva del Cacique.