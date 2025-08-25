“Quiero ser DT de Colo Colo”: La revelación de Arturo Vidal que sorprende en el Monumental

Colo Colo sigue en búsqueda de su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón. En medio de esta búsqueda, los albos recibieron a un sorpresivo postulante, aunque no pensando en lo inmediato, sino que en el futuro.

Arturo Vidal, referente del Cacique, es consciente que se encuentra en el ocaso de su carrera, y por lo mismo ya analiza qué hará una vez que cuelgue los botines. En ese contexto, el King reveló que sueña con ser entrenador del club de sus amores.

😮 La revelación de Arturo Vidal en Colo Colo

En su podcast El Reinado, Arturo Vidal tuvo de invitado a Iván Zamorano, con quien conversó sobre sus proyecciones una vez terminada su carrera y no dudó en confesar su anhelo de vestir el buzo de Colo Colo como DT.

“Quiero ser entrenador, pero tampoco quiero dejarlo pasar tanto tiempo. Yo si me retiro, quiero ser entrenador. Tomo el primer equipo cuando salgamos campeones”, indicó el King entre risas.

“Lo malo que pasa en Chile es que buscan siempre afuera, al extranjero le dan más oportunidades que al chileno y hay que acabar con eso”, criticó el mediocampista.

“Pero si uno lo dice, dicen ‘qué se cree’. Tiene que acabarse, si nosotros también sabemos hacer las cosas, para eso uno estudia, para eso uno vivió en Europa, para eso uno jugó en los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no puede ser entrenador? Eso estoy esperando”, agregó.

🇨🇱 Arturo Vidal quiere dirigir a La Roja

Sin embargo, Arturo Vidal, como lo ha hecho durante toda su carrera, piensa en grande y no solo sueña con dirigir al club de sus amores, sino que también le gustaría ser entrenador de La Roja.

“Me gustaría (dirigir) a la selección. De verdad que me gustaría. Igual que ahora muchos sacamos el carnet de entrenador (de la Generación dorada) y podemos pescar la selección, pero hay algunos que se metieron en la televisión y otros que siguen ahí. Pero sería lindo que los que ganaron algo en el fútbol pudieran demostrarlo”, señaló.

“Para la Selección tengo que hacer tres años en algún equipo. Tengo que pescar un equipo de Primera, ser campeón con Colo Colo primero, la tengo clara. Pero no quiero desaparecer, si me retiro no dejar pasar el tiempo, me gustaría tomar al tiro algún equipo. Colo Colo, quiero tomar Colo Colo, para esto hay que ser inteligente, en el fútbol no se inventa”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

