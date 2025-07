Revelan el absurdo motivo por el que Cristián Zavala está borrado en Colo Colo

Pasan los días de cara al Superclásico del fútbol chileno y en Colo Colo parece que el ambiente está lejos de descomprimirse, debido a la tensión que han generado diversas situaciones tanto dentro como fuera de la cancha y que involucran al técnico Jorge Almirón y a los jugadores del elenco albo.

Una de estas cuestiones que acomplejan la armonía en Colo Colo tiene que ver puntualmente con Cristián Zavala y su desaparición de las consideraciones de Almirón tanto para los partidos como en los entrenamientos del primer equipo, tema un tanto sorpresivo considerando que se dio de manera algo abrupta.

Zavala no es parte de las nóminas de Colo Colo desde el pasado 12 de junio, y tampoco se ha entrenado a la par de sus compañeros, situación que tiene un motivo algo absurdo por detrás y que fue revelado en las últimas horas.

⚽ ¿Por qué Cristián Zavala está 'congelado' en Colo Colo?

Lo último que se supo de Zavala, además de quedar fuera de los tres últimos partidos del Cacique, es que no estaba entrenando de igual manera que sus compañeros, entendiendo que se encuentra totalmente borrado por Jorge Almirón.

Pero, en las últimas horas fue Marcelo Tobi Vega quien en su rol de panelista en TNT Sports dio detalles de la situación. "Tiene tantos problemas Colo Colo, que ahora dejó a Zavala entrenando solo ¿Por qué? Porque no quiere firmar. Termina contrato y no quiere firmar", explicó el ex futbolista.

"Les pasa a todos los jugadores y esa ya es antigua, te dejan entrenando solo porque no quieren firmar, es porque puede terminar contrato", subrayó el Tobi.

✍️ ¿Cuándo termina el contrato de Zavala en Colo Colo?

El contrato de Cristián Zavala en Colo Colo expira el próximo 31 de diciembre de este 2025.

🔳 ¿Desde cuándo no juega Cristián Zavala en Colo Colo?

El último partido en el que tuvo presencia Zavala con Colo Colo fue el pasado 12 de junio en un empate con Deportes Iquique por el Campeonato Nacional.

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Colo Colo?

📅 Fecha: Sábado 12 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

