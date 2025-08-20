¿Uno menos para Colo Colo? Candidato a la banca alba se acerca a un gigante Sudamericano

El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo llegó a su fin. Tras la estrepitosa goleada sufrida a manos de Universidad Católica, el directorio de Blanco y Negro llegó a un acuerdo con el entrenador argentino para terminar de forma anticipada su contrato con el club.

Si bien el DT firmó su finiquito recién este martes, la dirigencia alba ya se encuentra trabajando en su reemplazante. Mientras el equipo será dirigido de manera interina por la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez, el Cacique busca quién asuma de forma definitiva.

Aníbal Mosa, presidente de ByN fue claro respecto al perfil de estratega que quieren en la institución. “Tiene que ser una persona que haya dirigido equipos grandes, tiene que ser alguien con personalidad para tener un manejo de camarín con jugadores importantes como tiene Colo Colo y tiene que tener experiencia internacional”, dijo el timonel de la concesionaria.

⚽️ Se aleja el principal candidato a la banca de Colo Colo

El principal candidato a la banca de Colo Colo es Juan Pablo Vojvoda, quien es del gusto del bloque encabezado por Aníbal Mosa. Sin embargo, su nombre estaría cada vez más lejos del Estadio Monumental.

¿La razón? Según reveló el periodista César Merlo, el estratega tiene conversaciones muy avanzadas con Santos, club que recientemente se quedó sin entrenador tras la salida de Cléber Xavier.

“Las charlas se encuentran en la etapa final y se espera un desenlace pronto”, detalló el comunicador a través de su cuenta de X.

🧐 Los otros candidatos a la banca de Colo Colo

Por otra parte, el bloque Vial liderado por Alfredo Stöhwing tiene como carta principal a Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, quien hace algunos meses estuvo cerca de asumir en la banca de Universidad Católica.

Mientras que el Gustavo Quinteros tendría el apoyo del Club Social y Deportivo para volver a calzarse el buzo del Cacique.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 23 de agosto en horario por confirmar cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: Por confirmar

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

