Colo Colo

Vicente Pizarro y la incertidumbre del DT: "Que lleguen a acuerdo con quien sea, para tener un proyecto claro"

El volante de Colo Colo se refirió a la búsqueda de un nuevo entrenador, destacó la preparación del equipo para el Superclásico y valoró a Arturo Vidal como líder dentro del plantel.

Magdalena López Castro
La incertidumbre por el nuevo director técnico de Colo Colo domina la previa del Superclásico frente a Universidad de Chile, y Vicente Pizarro no esquivó el tema.

El mediocampista albo destacó la figura de Gustavo Quinteros, que se descartó como posible regreso, y valoró su influencia en su carrera: "A Gustavo lo conozco mucho, es el técnico que me hizo debutar y dar mis primeros pasos. Me ayudó mucho en mi carrera, me hizo crecer. Pero el foco está en el partido y esperamos que pronto llegue un acuerdo con quien sea para tener un proyecto claro".

🔥 Colo Colo vs la U: la obligación de ganar en el Monumental

Pese a no saber quién será el DT, Pizarro subrayó que el plantel mantiene la concentración en el Superclásico del domingo 31 de agosto: "Colo Colo tiene la obligación de salir a buscar los partidos. Vamos a estar de local y sabemos que es un partido muy importante. El equipo está entrenando bien, mientras los dirigentes verán lo del entrenador".

El volante también reconoció que la semana del clásico "se vive de otra manera" y que todo jugador espera con ansiedad este duelo clave frente a su archirrival.

⚽ La importancia de Arturo Vidal en el clásico

Por último, Pizarro destacó el rol de Arturo Vidal como líder del plantel: "Sabemos que Arturo es muy importante para nosotros porque tiene mucha jerarquía, sabe de estos momentos y es un líder dentro del grupo".

Con estas declaraciones, el joven volante albo dejó claro que, pese a la incertidumbre por el técnico, Colo Colo apunta a retomar la senda triunfal en casa y volver a sonreír en su año del centenario.

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
