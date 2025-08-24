Cristián Zavala estalló contra Nicolás Córdova: "Somos punteros y no hay ninguno de nosotros en la nómina"

La rabia acumulada de Cristián Zavala finalmente explotó. El extremo de Coquimbo Unido no se guardó nada tras el triunfo 1-0 sobre Audax Italiano y descargó toda su artillería contra la nómina que entregó Nicolás Córdova para los duelos ante Brasil y Uruguay. Sus palabras resonaron como un grito desesperado desde el puerto.

😠 La molestia de Zavala con la nómina de La Roja

El enojo de Zavala tiene fundamentos más que entendibles. Coquimbo Unido lidera el Campeonato Nacional con 50 puntos, manteniéndose 12 unidades por encima de Universidad de Chile. Sin embargo, ningún jugador del equipo pirata apareció en la convocatoria de 28 futbolistas que entregó Córdova.

"Trabajamos mucho. Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros. Lo quería decir yo, no me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó, nos calentó que ninguno de nosotros, Galani, Salinas, que están viviendo un gran presente, no sean nominados", disparó el extremo sin filtros.

Además, Zavala aclaró que la molestia se transformó en combustible: "Veníamos con esa rabia y sabíamos que íbamos a ganar por eso. Lo sabíamos, te lo juro", confesó Zavala tras el triunfo ante Audax. El extremo de 25 años, que llegó este año desde Colo Colo, ha aportado 2 asistencias en sus 10 partidos con los piratas.

📋 Los jugadores del fútbol local sí fueron convocados por Córdova

La nómina de Córdova privilegió a 10 jugadores del medio local, pero ninguno del líder. Entre los elegidos destacan:

Universidad de Chile: Lucas Assadi, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda y Fabián Hormazábal

Colo Colo: Vicente Pizarro y Lucas Cepeda

Audax Italiano: Esteban Matus

Palestino: Ian Garguez

Huachipato: Maximiliano Gutiérrez

Everton: Emiliano Ramos

