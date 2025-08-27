Desde Coquimbo Unido dan advertencia a la U y sus otros perseguidores: "La presión por ser campeón..."

Parece ser que a Coquimbo Unido no los baja nadie del liderato del Campeonato Nacional 2025, con los piratas ocupando el primer lugar de la tabla con 12 puntos de ventaja sobre U de Chile (los azules con un partido pendiente), en el plantel se encuentran con la confianza a tope y guardan mesura respecto a lo que se les viene por delante.

El cuadro coquimbano no pierde por el torneo desde el pasado mes de abril, y acumulan una racha de nueve triunfos en línea, lo que los tiene por todo lo alto en una fase que empieza a ser decisiva rumbo al título de campeón.

Por esto, es que en la interna del aurinegro saben que dependen de ellos para mantenerse en esta senda e hicieron una potente advertencia a sus más cercanos perseguidores en la tabla.

🗣 En Coquimbo se sacan la presión de encima y la lanzan a la U y sus otros escoltas

Ahora en Coquimbo preparan un duro encuentro como visitante frente a Huachipato, por lo que desde el plantel detallan lo que ha sido lidiar con este sólido momento en el que se encuentran.

En diálogo con ESPN, el defensor argentino Bruno Cabrera expresó que: "La presión por ser campeón la tienen otros equipos. Es algo que se dice en lo externo, pero nosotros vamos partido a partido la verdad".

"Han pasado bastantes fechas y seguimos ahí. Eso te motiva a trabajar el siguiente partido como si fuese el más importantes. Se nos vienen partidos muy duros, como el que viene ahora ante Huachipato en su cancha, siendo uno de los mejores equipos de la segunda rueda. Es un buen desafío que tenemos por delante. Estamos trabajando y pensando en el próximo partido", remarcó el zaguero.

⚽ ¿Cuántos puntos de ventaja tiene Coquimbo en el liderato?

Coquimbo Unido se encuentra posicionado como líder del Campeonato Nacional con 50 puntos, sacándole 12 de ventaja a U de Chile (38), aunque los azules eso sí tienen un partido menos jugado.

En el tercer lugar se encuentra Audax Italiano con 37 unidades, a 13 de los piratas, y cuartos está Palestino con 36 puntos.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

⚔️ Rival: Huachipato

📅 Fecha: Sábado 30 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Huachipato, Talcahuano

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Coquimbo Unido?

