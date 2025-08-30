13:38 | Vuelven los jugadores al terreno de juego y todos a conversar con los jueces.

13:22 | Final del primer tiempo, con gol de Cecilio Waterman, Coquimbo Unido gana en Talcahuano.

13:21 | Minuto 45 5: Con todo se va Huachipato para conseguir al menos la igualdad. HUA 0-1 COQ

13:20 | Vuelve el juego, en medio del agregado.

13:19 | Pide algo más por el cruce con el visitante.

13:18 | Cris Martínez recibe vendaje en la cabeza por un corte.

13:16 | Dos jugadores tendidos en el pasto, entran las atenciones médicas.

13:16 | Se jugarán 3 minutos más.

13:13 | El capitán Acerero entró muy fuerte a una pelota y se salvó de la amarilla.

13:12 | A pesar de tener un jugador menos, Huachipato mantiene la poseción del balón con un 66%.

13:08 | Minuto 40: se abre el juego y ambos elencos buscan su chance de gol. HUA 0-1 COQ

13:05 | Minuto 35: Se nivela el juego, Huachipato se acerca al arco de Sánchez. HUA 0-1 COQ

13:02 | Fuerte entrada sobre Cris Martínez, pero con balón en juego.

13:01 | Minuto 30: Diego Sánchez se viste de héroe y contiene un remate de distancia, luego otro cruce salvador. HUA 0-1 COQ

13:01 | Hay tiro libre de peligro para el local.

12:59 | El partido se puso áspero, muchos reclamos por cualquier falta

12:52 | Ahora hay amarilla para Waterman en Coquimbo.

12:50 | Minuto 20: Ahora si Coquimbo aprovecha el elemento demás y controla el juego. HUA 0-1 COQ

12:47 | Minuto 18: Odriozola controla una notable carga visitante con remate al cuerpo, pero había bandera. HUA 0-1 COQ

12:47 | Ahora hay amarilla para Cris Martínez por reclamos.

12:46 | No hay llamado del Var y Huachipato se queda con un hombre menos, Altamirano, goleador del local se fue a las duchas.

12:45 | La jugada sería revisada solamente si fue penal, ya que es una amonestación.

12:45 | Pero el juez del partido expulsa a Altamirano por simular.

12:44 | Piden penal en el área visitante.

12:42 | Minuto 12: Se repliega Coquimbo con la ventaja y Huachipato no muestra formas de llegar al arco. HUA 0-1 COQ

12:40 | Minuto 10: Trata de bajarle el ritmo al partido el visitante, aunque el balón no les dura tanto. HUA 0-1 COQ

12:37 | Minuto 8: Recien el local toma posesión y trata de generar ataques, pero sin claridad. HUA 0-1 COQ

12:35 | Minuto 5: Golpeado el local que no encuentra el balón y Coquimbo sigue demostrando su oficio. HUA 0-1 COQ

12:34 | Coquimbo tiene 53 puntos en estos momentos.

12:32 | Minuto 2: Gol de Coquimbo Unido. Escapada de Cecilio Waterman que bate con remate cruzado a Odriozola. HUA 0-1 COQ

12:31 | Comenzó el partido. Huachipato tiene la misión de bajar al puntero Coquimbo Unido que busca seguir escapado.

12:30 | El cambio necesariamente tendrá como efecto, que los locales pierden un elemento en la banca.

12:28 | Hubo una modificación en Huachipato, Kevin Altez sufrió un inconveniente físico en su reemplazo entra Santiago Silva

12:28 | Viene el sorteo de los capitanes.

12:28 | Fotografía de rigor para ambos elencos.

11:50 | Jugadores en cancha

11:49 | Todas las estadísticas del Campeonato Nacional, también están en nuestro sitio.

11:49 | Recuerda que todas las noticias del deporte nacional la encuentras en Al Aire Libre.

Formación del cumpleañero, confirmada. ROJABET presenta la formación titular del AURINEGRO en su 67º Aniversario Institucional, duelo válido por la Fecha 22 de la #LigaDePrimeraItaú 2025



— Coquimbo Unido (@coquimbounido) August 30, 2025

11:42 | Árbitro: Mathias Riquelme. Asistentes; Nicolás Medina, Diego Vidal y Franco Jiménez. VAR; Miguel Araos y Diego Gamboa

Formación del local, confirmada.



Huachipato y los 11 Acereros para el desafío de hoy ante Coquimbo Unido #VamosHuachipato #ElMásGrandeyÚnicoCampeóndelSur — Huachipato FC (@Huachipato) August 30, 2025

11:19 | Coquimbo festeja su aniversario 67 y entrega los citados para el compromiso con Huachipato.

10:08 | Toda una ciudad detrás de Coquimbo Unido.

10:07 | Huachipato busca asaltar la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

10:06 | Coquimbo busca quedar a 15 puntos (dos partidos más) de su escolta U de Chile, o sea, prácticamente probándose la corona.

10:06 | El partido comienza a las 12:30 horas en el estadio Huachipato de Talcahuano.