EN VIVO | Huachipato vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025
Coquimbo Unido busca quedar a 15 puntos de U de Chile en el Campeonato Nacional.
Coquimbo visita a Huachipato en Talcahuano por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025: los Piratas buscan alejarse a 15 puntos de su escolta U de Chile y, prácticamente, probarse la corona de campeón.
De todas maneras, la U tiene un partido menos y quedaría con dos tras el duelo de Coquimbo, así que es una diferencia no 100 por ciento real.
De todas maneras, para Coquimbo sería dar un golpe de autoridad ante un elenco acerero, que quiere luchar por clasificar a una copa internacional.
📺 ¿Dónde ver EN VIVO Huachipato vs Coquimbo?
📺TV: TNT Sports Premium
💻Streaming: TNT Sports en Max
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
⚽ Resultado en vivo Huachipato vs Coquimbo
| Vuelven los jugadores al terreno de juego y todos a conversar con los jueces.
| Final del primer tiempo, con gol de Cecilio Waterman, Coquimbo Unido gana en Talcahuano.
| Minuto 45 5: Con todo se va Huachipato para conseguir al menos la igualdad. HUA 0-1 COQ
| Vuelve el juego, en medio del agregado.
| Pide algo más por el cruce con el visitante.
| Cris Martínez recibe vendaje en la cabeza por un corte.
| Dos jugadores tendidos en el pasto, entran las atenciones médicas.
| Se jugarán 3 minutos más.
| El capitán Acerero entró muy fuerte a una pelota y se salvó de la amarilla.
| A pesar de tener un jugador menos, Huachipato mantiene la poseción del balón con un 66%.
| Minuto 40: se abre el juego y ambos elencos buscan su chance de gol. HUA 0-1 COQ
| Minuto 35: Se nivela el juego, Huachipato se acerca al arco de Sánchez. HUA 0-1 COQ
| Fuerte entrada sobre Cris Martínez, pero con balón en juego.
| Minuto 30: Diego Sánchez se viste de héroe y contiene un remate de distancia, luego otro cruce salvador. HUA 0-1 COQ
| Hay tiro libre de peligro para el local.
| El partido se puso áspero, muchos reclamos por cualquier falta
| Ahora hay amarilla para Waterman en Coquimbo.
| Minuto 20: Ahora si Coquimbo aprovecha el elemento demás y controla el juego. HUA 0-1 COQ
| Minuto 18: Odriozola controla una notable carga visitante con remate al cuerpo, pero había bandera. HUA 0-1 COQ
| Ahora hay amarilla para Cris Martínez por reclamos.
| No hay llamado del Var y Huachipato se queda con un hombre menos, Altamirano, goleador del local se fue a las duchas.
| La jugada sería revisada solamente si fue penal, ya que es una amonestación.
| Pero el juez del partido expulsa a Altamirano por simular.
| Piden penal en el área visitante.
| Minuto 12: Se repliega Coquimbo con la ventaja y Huachipato no muestra formas de llegar al arco. HUA 0-1 COQ
| Minuto 10: Trata de bajarle el ritmo al partido el visitante, aunque el balón no les dura tanto. HUA 0-1 COQ
| Minuto 8: Recien el local toma posesión y trata de generar ataques, pero sin claridad. HUA 0-1 COQ
| Minuto 5: Golpeado el local que no encuentra el balón y Coquimbo sigue demostrando su oficio. HUA 0-1 COQ
| Coquimbo tiene 53 puntos en estos momentos.
| Minuto 2: Gol de Coquimbo Unido. Escapada de Cecilio Waterman que bate con remate cruzado a Odriozola. HUA 0-1 COQ
| Comenzó el partido. Huachipato tiene la misión de bajar al puntero Coquimbo Unido que busca seguir escapado.
| El cambio necesariamente tendrá como efecto, que los locales pierden un elemento en la banca.
| Hubo una modificación en Huachipato, Kevin Altez sufrió un inconveniente físico en su reemplazo entra Santiago Silva
| Viene el sorteo de los capitanes.
| Fotografía de rigor para ambos elencos.
| Jugadores en cancha
| Formación del cumpleañero, confirmada.
Formación del cumpleañero, confirmada.
%uD83D%uDCAA ¡Fuerza y Coraje, PIRATA querido! %uD83C%uDFF4%u200D%u2620%uFE0F#PirataMiViejoAmigo pic.twitter.com/avDQslL24V
| Árbitro: Mathias Riquelme. Asistentes; Nicolás Medina, Diego Vidal y Franco Jiménez. VAR; Miguel Araos y Diego Gamboa
| Formación del local, confirmada.
Formación del local, confirmada.
%u270D%uFE0FHuachipato y los 1%uFE0F%u20E31%uFE0F%u20E3 Acereros para el desafío de hoy ante Coquimbo Unido%uD83D%uDD35%u26AB%uFE0F #VamosHuachipato #ElMásGrandeyÚnicoCampeóndelSur%uD83C%uDFC6 pic.twitter.com/6iENLc6x65
| Coquimbo festeja su aniversario 67 y entrega los citados para el compromiso con Huachipato.
| Los citados de Huachipato para el duelo ante Coquimbo Unido.
| Coquimbo Unido celebra su aniversario 67, a las puertas de un inédito título en Primera División.
| Toda una ciudad detrás de Coquimbo Unido.
| Huachipato busca asaltar la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
| Coquimbo busca quedar a 15 puntos (dos partidos más) de su escolta U de Chile, o sea, prácticamente probándose la corona.
| El partido comienza a las 12:30 horas en el estadio Huachipato de Talcahuano.
| Buenas tardes, amigos de Al Aire Libre. Comenzamos con la cobertura del duelo de Huachipato vs Coquimbo Unido.