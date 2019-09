Cristiano Ronaldo encontró a mujer que le regalaba hamburguesas en su adolescencia

El destacado delantero portugués Cristiano Ronaldo realizó hace unos días un llamado para encontrar a tres mujeres que le regalaban hamburguesas hace 20 años, cuando él se encontraba en las divisiones inferiores de Sporting de Lisboa.

"Quiero invitarlas a cenar en Turín o Lisboa y devolverles lo que hicieron por mí. Nunca lo olvidé", aseguró a la cadena británica ITV, en una emotiva entrevista el pasado lunes.

El hecho comenzó a viralizarse y cuatro días después apareció una de las solidarias mujeres. Se trata de Paula Leca, quien dio una entrevista a la radio Renascenca de Portugal y recordó cuando un adolescente CR7 llegaba a su McDonald's.

"Casi todas las noches, cada semana aparecían frente al restaurante algunos jugadores de Sporting y cuando sobraban hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso para entregárselas. Uno de los muchachos era Cristiano Ronaldo, quien quizás era el más tímido de todos", aseguró.

Además, añadió que "todavía me río de todo eso ahora. Ya se lo había contado a mi hijo, pero pensaba que era mentira porque no podía imaginarse que su madre le hubiera dado una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces iba a buscarme al trabajo y también lo veía".

Finalmente, sostuvo que "si me invitara a cenar, iría seguro. Lo primero que haría sería agradecerle, y durante la comida tendríamos tiempo para recordar esos momentos", cerró.

McDonalds worker Paula Leca who fed Cristiano Ronaldo when he begged for food comes forward after appeal.



“They would appear in front of the restaurant and when there were hamburgers left over our manager would give us permission to hand them over. pic.twitter.com/Sj693sa2gk