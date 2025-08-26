¿Dónde jugará Darío Osorio? Aclaran el futuro del chileno en Europa

Darío Osorio es uno de los futbolistas chilenos mejor valorados en la actualidad. De gran presente en el Midtjylland, donde viene de marcar en tres partidos consecutivos (dos por la Superliga danesa y uno en la Europa League), el formado en Universidad de Chile ha despertado el interés de importantes clubes en el Viejo Continente.

Sin embargo, quien quiera quedarse con los servicios del seleccionado nacional deberá moverse rápidamente, puesto que el mercado de pases en Europa finaliza el próximo lunes 1 de septiembre, por lo que solo quedan algunos días para fichar jugadores.

⚽ Revelan dónde jugará Darío Osorio la temporada 2025/26

Si bien el atacante de 21 años es pretendido por equipos de Portugal, Inglaterra, España y Francia, según reveló Radio ADN, se mantendrá en Dinamarca el resto del año.

El citado medio detalló que Midtjylland quiere quedarse con Osorio para elevar aún más su tasación y así venderlo por más de 20 millones de euros en el próximo mercado de pases.

🌏 ¿Qué equipos están interesados en Darío Osorio?

Según ha trascendido, Darío Osorio está en el radar del Galatasaray de Turquía, Sporting de Lisboa y Porto en Portugal, y también en el de equipos de la Premier League.

Aunque por ahora no hay nada concreto y todo indica que no se moverá de Dinamarca en la temporada que ya está en curso.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Darío Osorio?

