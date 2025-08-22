Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Deportes Limache

Deportes Limache vs O'Higgins en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025

Se juega la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Deportes Limache vs O'Higgins en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Deportes Limache recibe a O'Higgins este viernes 22 de agosto a las 20:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán, cerrando la jornada de viernes de la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El duelo es transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Los locales están cerca de la zona de descenso y necesitan sumar para escapar de los últimos lugares, mientras que la visita busca mantenerse en la zona de clasificación a torneos internacionales.

O'Higgins llega motivado tras vencer a Cobresal, mientras que Limache necesita corregir errores tras la goleada sufrida ante Huachipato por 4-0.

🕘 Deportes Limache vs O'Higgins en vivo, por la Fecha 21: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache vs O'Higgins?

Deportes Limache y O'Higgins jugarán este viernes 22 de agosto a partir de las 20:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán de Quillota.

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Limache vs O'Higgins?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium

  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Deportes Limache vs O'Higgins

  • Árbitro: Franco Jiménez

  • 1er asistente: Wladimir Muñoz

  • 2do asistente: Leslie Vásquez

  • Cuarto árbitro: Mario Salvo

  • VAR: Víctor Abarzúa

  • AVAR: Diego Gamboa

📝 El XI de Deportes Limache vs O'Higgins por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025

  • El once probable: Por confirmar. DT: Víctor Rivero.

📝 El XI de O'Higgins vs Deportes Limache por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025

  • El once probable: Por confirmar. DT: Francisco "Paqui" Meneghini.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Deportes Limache #OHiggins

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Deportes Limache