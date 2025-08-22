Deportes Limache vs O'Higgins en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025
Se juega la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.
Deportes Limache recibe a O'Higgins este viernes 22 de agosto a las 20:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán, cerrando la jornada de viernes de la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El duelo es transmitido por TNT Sports y HBO Max.
Los locales están cerca de la zona de descenso y necesitan sumar para escapar de los últimos lugares, mientras que la visita busca mantenerse en la zona de clasificación a torneos internacionales.
O'Higgins llega motivado tras vencer a Cobresal, mientras que Limache necesita corregir errores tras la goleada sufrida ante Huachipato por 4-0.
🕘 Deportes Limache vs O'Higgins en vivo, por la Fecha 21: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache vs O'Higgins?
Deportes Limache y O'Higgins jugarán este viernes 22 de agosto a partir de las 20:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán de Quillota.
📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Limache vs O'Higgins?
-
📺 TV: TNT Sports Premium
-
💻 Streaming: TNT Sports en Max
-
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Deportes Limache vs O'Higgins
-
Árbitro: Franco Jiménez
-
1er asistente: Wladimir Muñoz
-
2do asistente: Leslie Vásquez
-
Cuarto árbitro: Mario Salvo
-
VAR: Víctor Abarzúa
-
AVAR: Diego Gamboa
📝 El XI de Deportes Limache vs O'Higgins por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025
-
El once probable: Por confirmar. DT: Víctor Rivero.
📝 El XI de O'Higgins vs Deportes Limache por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025
-
El once probable: Por confirmar. DT: Francisco "Paqui" Meneghini.