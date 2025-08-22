Limache salvó un empate en la agonía y se ilusiona con quedarse en Primera

Deportes Limache rescató a última hora un empate 2-2 ante O'Higgins en el estadio Bicentenario Lucio Fariña y sumó un punto de oro en la lucha por salvarse del descenso, quedando cuatro unidades por sobre la zona roja.

O'Higgins quedó en el quinto puesto con 35 puntos y se mantiene en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

⚽ Goles Deportes Limache - O'Higgins

El partido comenzó con dominio local y Deportes Limache encontró la recompensa a los 36 minutos: tras una gran jugada individual, Facundo Pons recibió una asistencia perfecta de Daniel "Popín" Castro y definió con precisión para abrir el marcador en su casa.

En los 48' "Popín" se fue expulsado por doble amarilla en una polémica jugada, lo que condicionó a los Tomateros.

Los Celestes lucharon e igualaron el partido en los 87' con un tanto de Martín Sarrafiore y consiguieron la remontada en los 90+3, con una conquista de Arnaldo Castillo.

No obstante, en los 90+6' se completó el increble duelo con el empate de Misael Llantén.

El partido terminó muy "caliente", con Guillermo Pacheco corriendo a camarines para perseguir a un rival.

📋 Resumen Deportes Limache - O'Higgins

📊 Estadísticas Deportes Limache - O'Higgins