Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Deportes Limache

Limache salvó un empate en la agonía y se ilusiona con quedarse en Primera

Limache recsató un punto de forma increíble.

Foto: Photosport Limache salvó un empate en la agonía y se ilusiona con quedarse en Primera
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Deportes Limache rescató a última hora un empate 2-2 ante O'Higgins en el estadio Bicentenario Lucio Fariña y sumó un punto de oro en la lucha por salvarse del descenso, quedando cuatro unidades por sobre la zona roja.

O'Higgins quedó en el quinto puesto con 35 puntos y se mantiene en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

⚽ Goles Deportes Limache - O'Higgins

El partido comenzó con dominio local y Deportes Limache encontró la recompensa a los 36 minutos: tras una gran jugada individual, Facundo Pons recibió una asistencia perfecta de Daniel "Popín" Castro y definió con precisión para abrir el marcador en su casa.

En los 48' "Popín" se fue expulsado por doble amarilla en una polémica jugada, lo que condicionó a los Tomateros.

Los Celestes lucharon e igualaron el partido en los 87' con un tanto de Martín Sarrafiore y consiguieron la remontada en los 90+3, con una conquista de Arnaldo Castillo.

No obstante, en los 90+6' se completó el increble duelo con el empate de Misael Llantén.

El partido terminó muy "caliente", con Guillermo Pacheco corriendo a camarines para perseguir a un rival.

📋 Resumen Deportes Limache - O'Higgins

📊 Estadísticas Deportes Limache - O'Higgins

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Deportes Limache #OHiggins

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Deportes Limache