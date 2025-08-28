Everton despierta en Sausalito: se aleja del descenso y complica a La Serena

Everton derrotó por 3-1 a Deportes La Serena en el estadio Sausalito, agudizó la crisis del equipo granate y se alejó momentáneamente de la zona de descenso del Campeonato Nacional 2025.

Everton quedó en el duodécimo puesto con 22 puntos y se ilusiona con salir de la lucha por el descenso.

⚽ Goles Everton vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

El primer gol llegó muy temprano para los locales: a los 13 minutos, Sergio Hernández abrió el marcador con una definición precisa que puso en ventaja a Everton.

A los 27 minutos del primer tiempo, Emiliano Ramos amplió la diferencia con el segundo tanto para los ruleteros, aprovechando una buena jugada colectiva.

Ya en el segundo tiempo, en el minuto 71, Sebastián Sosa Sánchez selló la goleada con el tercer gol de Everton, con una asistencia de Benjamín Berríos tras un centro al área desde un tiro de esquina.

La Serena descontó en los 82' con un tanto de Matías D'Alessandro.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Everton y La Serena?

Everton vuelve a la acción a mediados de septiembre (la fecha no está definida) contra Unión La Calera, de visita en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, mientras que La Serena recibirá a Ñublense.

📋 Resumen Everton vs La Serena

📊 Estadísticas Everton vs La Serena