Everton vs Deportes La Serena en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Everton recibe a Deportes La Serena este jueves 28 de agosto a partir de las 19:00 horas en el estadio Sausalito, dándole inicio a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos buscan alejarse de la zona de descenso y acercarse a la de clasificación a la Copa Sudamericana.

🕘 Everton vs Deportes La Serena en vivo, por la Fecha 22: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Deportes La Serena?

Everton y Deportes La Serena jugarán este jueves 28 de agosto a partir de las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

📺 ¿Dónde ver en vivo Everton vs Deportes La Serena?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Everton vs Deportes La Serena

Árbitro: José Cabero

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Alan Sandoval

Cuarto árbitro: Rodrigo Carvajal

VAR: Felipe González

AVAR: Mario Lagos

📝 El XI de Everton vs Deportes La Serena por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025

El once probable: Ignacio González; Raimundo Rebolledo, Ramiro González, Hugo Magallanes, Alex Ibacache; Benjamín Berríos; Alan Medina, Lucas Soto, Álvaro Madrid, Julián Alfaro; y Sebastián Sosa. DT: Mauricio Larriera.

📝 El XI de Deportes La Serena vs Everton por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025