Everton vs Deportes La Serena en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Everton y La Serena le dan el vamos a la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.
Everton recibe a Deportes La Serena este jueves 28 de agosto a partir de las 19:00 horas en el estadio Sausalito, dándole inicio a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso será transmitido por TNT Sports y HBO Max.
Ambos elencos buscan alejarse de la zona de descenso y acercarse a la de clasificación a la Copa Sudamericana.
🕘 Everton vs Deportes La Serena en vivo, por la Fecha 22: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Deportes La Serena?
Everton y Deportes La Serena jugarán este jueves 28 de agosto a partir de las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
📺 ¿Dónde ver en vivo Everton vs Deportes La Serena?
-
📺 TV: TNT Sports Premium
-
💻 Streaming: TNT Sports en Max
-
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Everton vs Deportes La Serena
-
Árbitro: José Cabero
-
1er asistente: Manuel Marín
-
2do asistente: Alan Sandoval
-
Cuarto árbitro: Rodrigo Carvajal
-
VAR: Felipe González
-
AVAR: Mario Lagos
📝 El XI de Everton vs Deportes La Serena por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025
- El once probable: Ignacio González; Raimundo Rebolledo, Ramiro González, Hugo Magallanes, Alex Ibacache; Benjamín Berríos; Alan Medina, Lucas Soto, Álvaro Madrid, Julián Alfaro; y Sebastián Sosa. DT: Mauricio Larriera.
📝 El XI de Deportes La Serena vs Everton por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025
- El once probable: Eryin Sanhueza, Jorge Rojas, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón, Christian Gutiérrez, Santiago Díaz, Santiago Gallegos, Matías Pinto, Gonzalo Jara, Emanuel Herrera y Esteban Moreira. DT: Erwin Durán.