Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Everton

Everton vs Deportes La Serena en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Everton y La Serena le dan el vamos a la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Foto: Photosport Everton vs Deportes La Serena en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Everton recibe a Deportes La Serena este jueves 28 de agosto a partir de las 19:00 horas en el estadio Sausalito, dándole inicio a la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos buscan alejarse de la zona de descenso y acercarse a la de clasificación a la Copa Sudamericana.

🕘 Everton vs Deportes La Serena en vivo, por la Fecha 22: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Deportes La Serena?

Everton y Deportes La Serena jugarán este jueves 28 de agosto a partir de las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

📺 ¿Dónde ver en vivo Everton vs Deportes La Serena?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium

  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Everton vs Deportes La Serena

  • Árbitro: José Cabero

  • 1er asistente: Manuel Marín

  • 2do asistente: Alan Sandoval

  • Cuarto árbitro: Rodrigo Carvajal

  • VAR: Felipe González

  • AVAR: Mario Lagos

📝 El XI de Everton vs Deportes La Serena por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025

  • El once probable: Ignacio González; Raimundo Rebolledo, Ramiro González, Hugo Magallanes, Alex Ibacache; Benjamín Berríos; Alan Medina, Lucas Soto, Álvaro Madrid, Julián Alfaro; y Sebastián Sosa. DT: Mauricio Larriera.

📝 El XI de Deportes La Serena vs Everton por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025

  • El once probable: Eryin Sanhueza, Jorge Rojas, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón, Christian Gutiérrez, Santiago Díaz, Santiago Gallegos, Matías Pinto, Gonzalo Jara, Emanuel Herrera y Esteban Moreira. DT: Erwin Durán.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Everton #La Serena

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Everton