17:31 - 23/09/2019

Silvia Grecco ganó el The Best a la mejor hincha por narrarle partidos a su hijo no vidente

La brasileña Silvia Grecco recibió este lunes en el histórico Teatro La Scala de Milán el premio FIFA The Best a la mejor aficionada de la última temporada, por describir cada partido del Palmeiras a su hijo no vidente. (Video: Youtube)