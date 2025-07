¿Por qué Chile no forma cracks? El PF chileno del América tiene la respuesta

Pedro Pino ha trabajado en distintos niveles y países: fue preparador físico asistente en la Selección Chilena durante las Clasificatorias al Mundial de Brasil 2014, también de la Sub 20 de Liga de Quito y hoy se desempeña en la categoría Sub 23 del Club América de México, uno de los clubes más poderosos de América.

Desde esa experiencia internacional, y en conversación con Al Aire Libre, analizó con ojo crítico el fútbol chileno, donde observa falta de planificación y recursos para formar jugadores competitivos.

📉 ¿Por qué Chile no forma cracks? La mirada de Pedro Pino desde México

Para Pino, la diferencia principal está en la planificación, la estructura y la inversión. "Acá en América cada categoría tiene su propio staff: gimnasio exclusivo, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, analistas, coordinadores de viaje... Es un equipo de Primera División dedicado solo a la Sub 23. En Chile eso no existe".

Explicó con detalle el nivel de exigencia física y la metodología diaria que se utiliza en el club azteca: "Por la mañana trabajamos la performance con el tren inferior en el gimnasio todos los días. Después, 90 minutos de cancha en función del modelo de juego o el rival del turno, porque los partidos se televisan. También hay un trabajo nutricional obligatorio: los jugadores deben tomarse su proteína y cumplir metas físicas que se miden quincenal o mensualmente".

Si un jugador no cumple con los números físicos, "tiene que hacer trabajo extra, ya sea con el preparador físico o los fisioterapeutas", advirtió. Además, se hacen evaluaciones constantes sobre factores de riesgo físico para prevenir lesiones y mejorar la movilidad y estabilidad.

Sobre la logística y los recursos, destacó: "Acá viajamos en avión, a veces en charter, incluso para categorías menores como la Sub 19 y la Sub 23. Aquí no se viaja en bus".

🔝 Lo que Pedro Pino vio en Liga de Quito y lo que Chile debe hacer para estar en la élite

En su paso por Liga de Quito, enfrentó un gran desafío: "Nos pidieron clasificar a la Copa Libertadores Sub 20 y competir contra Independiente del Valle, que es superior en formación. El objetivo fue mejorar desde lo físico, estar muy por arriba en los números para poder competirles".

Respecto a qué debe hacer Chile para estar en la elite, fue categórico: "No todo el fútbol puede invertir, pero uno de los tres grandes tiene que tomar la bandera y trabajar de forma ordenada. Hay que desarrollar un programa serio que permita que el fútbol chileno crezca en los próximos 10 años. Si eso no pasa, vamos a seguir viendo que el talento tiene que salir para poder crecer y desarrollarse y vamos a seguir estancados entre el séptimo y el último lugar de las clasificatorias".

😕 "El hermano pobre de la Selección mayor"

Desde el aeropuerto, mientras viajaba a Ciudad Juárez para la primera fecha del torneo mexicano Sub 23, Pedro Pino cerró: "Las selecciones menores están en un proceso donde son el hermano pobre de la Selección mayor. Hoy no tenemos técnico para la selección adulta, entonces hay un sinfín de cosas que no están bien".

"Si no se invierte, definitivamente no se va a poder competir. Acá en América, el jefe de rendimiento del área de formación es Diego Alarcón que es chileno. También está Ricardo Rojas que jugó en Chile y acá en México, y está en el staff de la Sub 17. Entonces, tenemos que tratar de capacitarnos más, hay que reformular el INAF, hay que hacer una serie de cosas que mejoren la condición del fútbol chileno", continuó.

Finalmente Pino enfatizó en otra de las diferencias brutales con el fútbol nacional: "Acá la Federación Mexicana tiene un complejo deportivo sólo para la federación donde están los ábitros, la formación de entrenadores, preparadores físicos y aparte, tiene la casa de la Selección. Tiene dos complejos que son de primer nivel para la formación y para el desarrollo de las selecciones menores".

⚽ ¿En qué ha trabajado Pedro Pino?

Fue preparador físico asistente en la Selección Chilena durante las Clasificatorias a Brasil 2014, preparador físico de la Sub 20 de Liga de Quito y actualmente es preparador físico de la Sub 23 del Club América en México.

🏋️‍♂️ ¿Cómo describió su trabajo en América?

"Tenemos un staff exclusivo para la categoría, con gimnasio, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta y analistas. El trabajo es profesional, competitivo y orientado a cumplir metas físicas diarias y mensuales", explicó.

🤔 ¿Cuál es su crítica principal al fútbol chileno?

"No hay metodología ni estructura. Falta inversión y un liderazgo que tome la formación en serio", afirmó.

💡 ¿Qué recomienda para mejorar la formación en Chile?

"Uno de los tres grandes clubes debe tomar la bandera y trabajar de forma ordenada para que el fútbol chileno pueda crecer en los próximos 10 años", propuso.