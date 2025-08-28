Assadi y Pizarro: la complicidad juvenil que marcó la previa del Superclásico

A pocos días de que Colo Colo reciba a la U de Chile en el estadio Monumental por el Campeonato Nacional 2025, la conferencia de prensa de los capitanes dejó un momento inesperado. Los protagonistas fueron los juveniles Vicente Pizarro y Lucas Assadi, quienes sacaron sonrisas y demostraron que el fútbol también puede brillar fuera de la cancha.

Durante la sesión, Pizarro fue consultado sobre la gran temporada de Assadi, referente del equipo azul de Gustavo Álvarez. Además, Assadi también recibió una pregunta sobre el volante albo, y ambos respondieron con naturalidad y buena onda.

⚡ Vicente Pizarro y Lucas Assadi tiñen el Superclásico con complicidad juvenil

"Con Lucas compartimos muchos momentos juntos, lo conozco hace tiempo, sé el jugador que es y no me sorprende su momento. Me pone contento, espero que siga así, no el domingo, pero que siga así", afirmó Pizarro, generando risas entre los presentes. Un gesto que refleja respeto y camaradería, incluso en el marco de un duelo histórico.

Por su parte, Lucas Assadi devolvió las palabras con sinceridad y admiración: "(Destaco) la dinámica que tiene, llega a las dos áreas y me gusta mucho eso. Ataca y defiende muy bien, creo que esa es su principal cualidad. Es un grandísimo jugador", destacó el azul.

🔥 La juventud que marca el camino para el fútbol

La complicidad entre ambos no pasó desapercibida y se convierte en un mensaje positivo para los fanáticos: el fútbol chileno tiene futuro, y no todo se trata de rivalidad ni polémicas. Pizarro y Assadi demostraron que se puede competir con intensidad y, al mismo tiempo, reconocer el talento ajeno.

Mientras Colo Colo y la U afinan los últimos detalles para el Superclásico, estos juveniles se ganan la atención de todos. Su ejemplo podría ser la mejor antesala de un duelo que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

Revisa el video aquí: