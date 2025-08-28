Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Superclásico

Assadi y Pizarro: la complicidad juvenil que marcó la previa del Superclásico

En la conferencia previa al Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, los jóvenes referentes Vicente Pizarro y Lucas Assadi mostraron otra cara del fútbol chileno, con respeto, humor y complicidad.

Assadi y Pizarro: la complicidad juvenil que marcó la previa del Superclásico
Magdalena López Castro
A pocos días de que Colo Colo reciba a la U de Chile en el estadio Monumental por el Campeonato Nacional 2025, la conferencia de prensa de los capitanes dejó un momento inesperado. Los protagonistas fueron los juveniles Vicente Pizarro y Lucas Assadi, quienes sacaron sonrisas y demostraron que el fútbol también puede brillar fuera de la cancha.

Durante la sesión, Pizarro fue consultado sobre la gran temporada de Assadi, referente del equipo azul de Gustavo Álvarez. Además, Assadi también recibió una pregunta sobre el volante albo, y ambos respondieron con naturalidad y buena onda.

⚡ Vicente Pizarro y Lucas Assadi tiñen el Superclásico con complicidad juvenil

"Con Lucas compartimos muchos momentos juntos, lo conozco hace tiempo, sé el jugador que es y no me sorprende su momento. Me pone contento, espero que siga así, no el domingo, pero que siga así", afirmó Pizarro, generando risas entre los presentes. Un gesto que refleja respeto y camaradería, incluso en el marco de un duelo histórico.

Por su parte, Lucas Assadi devolvió las palabras con sinceridad y admiración: "(Destaco) la dinámica que tiene, llega a las dos áreas y me gusta mucho eso. Ataca y defiende muy bien, creo que esa es su principal cualidad. Es un grandísimo jugador", destacó el azul.



🔥 La juventud que marca el camino para el fútbol

La complicidad entre ambos no pasó desapercibida y se convierte en un mensaje positivo para los fanáticos: el fútbol chileno tiene futuro, y no todo se trata de rivalidad ni polémicas. Pizarro y Assadi demostraron que se puede competir con intensidad y, al mismo tiempo, reconocer el talento ajeno.

Mientras Colo Colo y la U afinan los últimos detalles para el Superclásico, estos juveniles se ganan la atención de todos. Su ejemplo podría ser la mejor antesala de un duelo que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

Revisa el video aquí: 

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
