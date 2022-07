Delegado Presidencial del Maule: "Tenemos que generar una reunión con Universidad de Chile"

El Delegado Presidencial de la Región del Maule, Humberto Aqueveque Díaz, dio detalles de la solicitud de Universidad de Chile para disputar el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Fiscal de Talca, asegurando que no está confirmada esa sede para el encuentro.

Aqueveque dijo en un punto de prensa: "Con la recepción oficial de la solicitud, haremos las respectivas derivaciones a Carabineros, para que desde la séptima zona puedan hacer una evaluación de las medidas de resguardo, protección y para ver cuáles son los canales de acceso al estadio y también para una inspección al Estadio Fiscal de Talca".

"Tenemos que generar una reunión con el club Universidad de Chile, que estamos viendo si será presencial o por zoom, para poder establecer los criterios de revisión de su informe para la realización de este partido", añadió.

"Desde ya estamos trabajando con nuestros equipos técnicos y también Carabineros para establecer los mencionados criterios. Si efectivamente se cumplen con todos los requisitos que exige la ley y los protocolos de Estadio Seguro, podemos avisar en las próximas horas sobre la autorización o rechazo de esta solicitud", cerró.

El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, expresó que de oficializarse el duelo en su ciudad, se tratará de una "mala decisión (...) ya que después de los partidos se producen desmanes y otro tipo de anomalías".

"La aprobación no depende de la municipalidad, pero me parece una mala decisión (...) sugeriría, si se me consultara, que ojalá se buscase en otro lugar, ojalá en la Región Metropolitana y no se trajese a nuestra ciudad".

El compromiso está pactado para el 31 de julio a las 15.00 horas (19:00 GMT).