17:11 | Amigas y amigos de Al Aire Libre, gracias por seguir el partido junto a nosotros

17:10 | Se va Pizarro, el héroe del partido

17:10 | Vicente Pizarro: Creo que merecíamos mucho este triunfo, hace tiempo que necesitábamos un día así

17:08 | Vicente Pizarro: tenemos que sacar esto adelante, debemos clasificar a una copa para el próximo año

17:08 | Vicente Pizarro: Este partido había que ganarlo como sea. La gente vino a disfrutar y sacamos delante un partido dificil

17:06 | La U de Chile se enredó hasta en su clasificación a la Copa Libertadores 2026

17:05 | Colo Colo sigue en el campo de juego festejando

17:04 | El DT de la U se va con una molestia evidente

17:04 | Gustavo Álvarez: Ellos tuvieron 15 minutos donde tuvieron muchísimas acciones de gol. Nosotros nos perdimos una sin arquero

17:03 | Gustavo Álvarez: Estamos muy lejos, pero mientras haya posibilidades de campeonar vamos a pelear.

17:02 | La U se despide del título, si bien las matemáticas aún le dan, futbolísticamente está muy lejos de Coquimbo Unido

17:01 | El desahogo es total en el estadio Monumental. Colo Colo gana su primer clásico del año

17:01 | MINUTO 97: FINAL DEL PARTIDO, COLO COLO SE QUEDÓ CON EL SUPERCLÁSICO 198 Y ROMPE UNA RACHA DE 3 AÑOS SIN VENCER A LA U

16:54 | MINUTO 91: TUCU CONTRERAS SE PERDIÓ UN GOL INCREÍBLE. SIN ARQUERO TRATÓ DE INVENTAR UNA CHILENA Y LA DESPEJÓ

16:52 | MINUTO 90: Se jugarán 7 minutos más

16:51 | MINUTO 88: Amarilla para Mauricio Isla

16:50 | MINUTO 87: La U intenta llegar a empate, buscan un centro al área y De Paul la tira lejos

16:48 | MINUTO 84: GUERRA INGRESA EN LA U, SALE SALOMONI

16:47 | MINUTO 84: Se va Méndez e ingresa Alarcón.

16:45 | MINUTO 81: PIZARRO ENCONTRÓ EL ARCO LIBRE DESPUÉS DE UN PALO Y MARCA EL 1-0 PARA COLO COLO

16:44 | MINUTO 81: GOOOOOOOOOL DE COLO COLO. PIZARRO

16:44 | MINUTO 80 Amarilla para Charles Aránguiz

16:42 | MINUTO 78: Amarilla para Sepulveda en la U

16:42 | MINUTO 78: Falta en contra de Mauricio Isla. Oportunidad única para Colo Colo

16:40 | MINUTO 76: Amarilla en la U para Salomoni

16:38 | MINUTO 74: VIDAL SE VUELVE LOCO EN LA BANCA Y EMPIEZA A DAR INSTRUCCIONES

16:37 | MINUTO 73:PAAAAAALO. DOS VECES REMATÓ CEPEDA Y LA PELOTA NO QUISO ENTRAR

16:36 | MINUTO 73: Se va Wiemberg e ingresa Marchant en Colo Colo

16:36 | MINUTO 72: Vidal se recrimina por su mal partido

16:34 | MINUTO 70: Se va Vidal e ingresa Aquino

16:33 | MINUTO 69: Lucas Cepeda remató y la pelota se fue por muy poco

16:28 | MINUTO 65: Maxi Guerrero captura un pivoteo, buscó a Assadi en el punto penal y De Paul salvó al cacique

16:27 | MINUTO 64: Sale Di Yorio e ingresa Rodrigo Contreras

16:26 | MINUTO 63: PASE AL VACÍO, REMATE DE CORREA Y TOSELLI SALVA A LA U.

16:24 | MINUTO 61: DI YORIO CACEÓ SOLO EN EL ÁREA DE COLO COLO Y LA PELOTA SE VA CERCA DEL POSTE

16:23 | MINUTO 59: Centro de Vidal y Correa cabeceó casi solo. Ramírez salvó a la U

16:21 | MINUTO 57: Hay choque entre Vegas y Di Yorio. No es falta

16:21 | MINUTO 57: Lucas Di Yorio cayó después de ir a buscar un balón en mitad de cancha. alega un codazo

16:20 | MINUTO 56: Cambio en la U. Altamirano deja el terreo de juego, ingresa Matías Sepúlveda

16:19 | MINUTO 56: Charles Aránguiz está con problemas

16:17 | MINUTO 55: DI YORIO TOMA LA PELOTA EN EL ÁREA, CENTRA PARA GUERRERO Y VEGAS SALVÓ A COLO COLO

16:16 | MINUTO 52: PAAAAALO, REMATE DE VICHO PIZARRO Y LA PELOTA DIO EN EL POSTE

16:14 | MINUTO 51: remate de la UUU y la red se mueve, pero por fuera. Aviso Di Yorio

16:13 | MINUTO 49: Cepeda se sacó a la, Pizarro sacó el centro y en extremis la sacó la defensa de la U. Era el gol del Cacique

16:12 | MINUTO 48: Toselli estuvo mal cortando un centro y la defensa de la U despejó justo a tiempo

16:09 | MINUTO 45: PRIMERA LLEGADA DE CORREA Y LA DEFENSA DE LA U SALVÓ EL GOL CASI EN LA LÍNEA

16:09 | MINUTO 45: SE REANUDA EL PARTIDO. COLO COLO 0-0 U DE CHILE

16:07 | La delegación presidencial, la ANFP y Colo Colo están reunidos para evaluar medidas de seguridad adicionales

16:07 | Volvió a Colo Colo y la U de Chile. En breve se reinicia el partido

16:05 | Hinchas de Colo Colo se agrupan en el sector norte del estadio Monumental. Ya están al tanto que hay un fallecido

16:02 | Radio ADN confirma que el hincha que cayó desde el techo del estadio Monumental falleció en el Hospital de La Florida

15:53 | SE REPORTA UN SERIO ACCIDENTE EN EL ESTADIO MONUMENTAL. UN HINCHA DE COLO COLO HABRÍA CAÍDO DESDE EL TECHO DEL RECINTO. INFORMACIÓN EN DESARROLLO

15:50 | MINUTO 45 3 FINAL DEL PRIMER TIEMPO. COLO COLO 0-0 U DE CHILE

15:50 | MINUTO 45 3: PAAAAALO Y DESPUÉS DE PAUL SALVÓ A COLO COLO. FABIÁN HOMAZÁBAL PERDIÓ UA CHANCE ÚNICA

15:49 | MINUTO 45 2 Salomoni remató y Vegas salvó a Colo Colo en la línea

15:47 | MINUTO 45 2 Contragolpe veloz de Cepeda, pero resolvió muy mal

15:47 | MINUTO 45: Se juegan 3 minutos más

15:45 | MINUTO 45: Correa vuelve a rematar y asustó a Toselli.

15:43 | MINUTO 42: Amarilla para Villagra en Colo Colo

15:42 | MINUTO 41: Vegas cayó mal en el área de la U. Le duele mucho su tobillo, se lesionó solo

15:39 | MINUTO 37: Amarilla para Pavez

15:35 | MINUTO 34: CORREA REMATOOOOÓ Y LA PELOTA NO QUISO ENTRAR. COLO COLO AVISA

15:33 | MINUTO 32: La repetición no deja dudas. Es una expulsión ajustada al reglamento

15:32 | MINUTO 31: LA U IBA EN CONTRAGOLPE, PIZARRO ROBA LA PELOTA Y CALDERÓN LE DIO UN PATADON

MINUTO 31: ROJA PARA FRANCO CALDERON

15:30 | MINUTO 29: Cepeda se hizo un picnic con la defensa de la U. Zaldivia lo baja y es tiro libre para Colo Colo

15:30 | MINUTO 28: Altamirano armó un ataque con Hormazabal y la defensa de la U lo frenó antes de que sacara un remate

15:27 | MINUTO 25: Los jugadores de Colo Colo explotan conra el juez Garay. Le piden una tarjeta para Matías Zaldivia

15:22 | MINUTO 22: Vicho Pizarro salvó a Colo Colo. Assadi rompió a la defensa de Colo Colo y cuando iba a dar el pase gol, Pizarro lo frenó

15:20 | MINUTO 19: Di Yorio sacó un remate y Vegas lo bloqueó justo a tiempo para salvar a Colo Colo

15:18 | MINUTO 17: Colo Colo inclinó la cancha, llegó 4 veces en un minuto. pero el cacique es poco fino en el último pase.

15:16 | MINUTO 15: Salomoni vuelve a romper la defensa de Colo Colo, le da el pase a Guerrer y este no llega bien. La U estuvo cerca de abrir la cuenta

15:15 | MINUTO 14: Amarilla para Correa. Matías Zaldivia acusa un codazo. Podría ser expulsado si actúa el VAR

15:12 | MINUTO 11: Ahora es Correa quien llega, saca un remate un rebote salvó a la U. Se animó el superclásico

15:11 | MINUTO 10: De Paul salvó. Colo Colo. Salomoni remató y el Tuto la mandó al córner

15:08 | MINUTO 7: Primeros minutos de estudio. Ambos equipos insinúan algo en ofensiva, pero les falta precisión

15:06 | MINUTO 5: Aranguiz se queja contra el juez Garay. Hubo dos infracciones que no fueron sancionadas

15:03 | MINUTO 2: Ahora es Altamirano quien cede para Di Yorio, pero estuvo atento De Paul para salvara Colo Colo

15:02 | MINUTO 1: Ataca la U, Hormazábal sacó un centro al área y no encontró a un compañero

15:01 | MINUTO 1: Comenzó el partido. YA ESTÁ EN MARCHA EL SUPERCLÁSIO 198 ENTRE COLO COLO Y LA U

COLO COLO SALIÓ A LA CANCHA Y EL MONUMENTAL EXPLOTA





14:56 | La U ya está en la cancha

14:54 | Los árbitros ya están en la cancha

14:49 | Lo equipos están en el camarín. En breve saltan a la cacha a jugar el Superclásico 198

EXPLOTA EL MONUMENTAL. SALE COLO COLO A TRABAJAR

14:20 | COLO COLO OFICIALIZA SU XI PARA EL SUPERCLÁSICO

Sale la U a hacer el trabajo de precompetencia y recibe una pifiadera monumental

14:04 | FORMACIÓN DE LA U CONFIRMADA

La U entregó el parte médico de sus jugadores







14:00 | AGUA BENDITA. La utilería de la U salió a la cancha de Monumental rociar agua bendita. El partido se juega en todas las canchas

La parcialidad colocolina ingresa en masa al Estadio Monumental





13:47 | La U se preocupó de todos los detalles. Tiene su camarín personalizado

13:26 | Colo Colo llega al estadio Monumental. El Cacique ya está en la casa. Foto: TNT

13:12 | Aníbal Mosa llega al Estadio Monumental y asegura que el DT Fernando Ortíz puede ser presentado mañana en Colo Colo. Foto: Dalealbo

13:06 | La U de Chile ya llegó al estadio Monumental. Los azules ingresan al camarín visitante en este momento

12:44 | Colo Colo buscará romper una mala racha de 3 años frente. la U. Los albos no le ganan a los azules desde el 2022. El último triunfo de Colo Colo en el Monumental fue una goleada

12:38 | Colo Colo y la U de Chile se enfrentaron hace un mes. Los azules ganaron en un partido polémico