EN VIVO | Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional
Colo Colo y la U de Chile buscarán salvar el semestre en el Superclásico 198
Colo Colo y la U de Chile se enfrentan en la versión 198 del Superclásico en el estadio Monumental.
Los Albos llegan obligados a ganar para salvar el honor en el año del Centenario, cortar una mala racha frente a los azules y manotear un cupo en Copa Sudamericana 2026.
La U, en tanto, necesita ganar si quiere seguir luchando por el título ante Coquimbo y asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2026.
⚽ Resultado en vivo Colo Colo vs U de Chile
| Amigas y amigos de Al Aire Libre, gracias por seguir el partido junto a nosotros
| Se va Pizarro, el héroe del partido
| Vicente Pizarro: Creo que merecíamos mucho este triunfo, hace tiempo que necesitábamos un día así
| Vicente Pizarro: tenemos que sacar esto adelante, debemos clasificar a una copa para el próximo año
| Vicente Pizarro: Este partido había que ganarlo como sea. La gente vino a disfrutar y sacamos delante un partido dificil
| La U de Chile se enredó hasta en su clasificación a la Copa Libertadores 2026
| Colo Colo sigue en el campo de juego festejando
| El DT de la U se va con una molestia evidente
| Gustavo Álvarez: Ellos tuvieron 15 minutos donde tuvieron muchísimas acciones de gol. Nosotros nos perdimos una sin arquero
| Gustavo Álvarez: Estamos muy lejos, pero mientras haya posibilidades de campeonar vamos a pelear.
| La U se despide del título, si bien las matemáticas aún le dan, futbolísticamente está muy lejos de Coquimbo Unido
| El desahogo es total en el estadio Monumental. Colo Colo gana su primer clásico del año
| MINUTO 97: FINAL DEL PARTIDO, COLO COLO SE QUEDÓ CON EL SUPERCLÁSICO 198 Y ROMPE UNA RACHA DE 3 AÑOS SIN VENCER A LA U
| MINUTO 91: TUCU CONTRERAS SE PERDIÓ UN GOL INCREÍBLE. SIN ARQUERO TRATÓ DE INVENTAR UNA CHILENA Y LA DESPEJÓ
| MINUTO 90: Se jugarán 7 minutos más
| MINUTO 88: Amarilla para Mauricio Isla
| MINUTO 87: La U intenta llegar a empate, buscan un centro al área y De Paul la tira lejos
| MINUTO 84: GUERRA INGRESA EN LA U, SALE SALOMONI
| MINUTO 84: Se va Méndez e ingresa Alarcón.
| MINUTO 81: PIZARRO ENCONTRÓ EL ARCO LIBRE DESPUÉS DE UN PALO Y MARCA EL 1-0 PARA COLO COLO
| MINUTO 81: GOOOOOOOOOL DE COLO COLO. PIZARRO
| MINUTO 80 Amarilla para Charles Aránguiz
| MINUTO 78: Amarilla para Sepulveda en la U
| MINUTO 78: Falta en contra de Mauricio Isla. Oportunidad única para Colo Colo
| MINUTO 76: Amarilla en la U para Salomoni
| MINUTO 74: VIDAL SE VUELVE LOCO EN LA BANCA Y EMPIEZA A DAR INSTRUCCIONES
| MINUTO 73:PAAAAAALO. DOS VECES REMATÓ CEPEDA Y LA PELOTA NO QUISO ENTRAR
| MINUTO 73: Se va Wiemberg e ingresa Marchant en Colo Colo
| MINUTO 72: Vidal se recrimina por su mal partido
| MINUTO 70: Se va Vidal e ingresa Aquino
| MINUTO 69: Lucas Cepeda remató y la pelota se fue por muy poco
| MINUTO 65: Maxi Guerrero captura un pivoteo, buscó a Assadi en el punto penal y De Paul salvó al cacique
| MINUTO 64: Sale Di Yorio e ingresa Rodrigo Contreras
| MINUTO 63: PASE AL VACÍO, REMATE DE CORREA Y TOSELLI SALVA A LA U.
| MINUTO 61: DI YORIO CACEÓ SOLO EN EL ÁREA DE COLO COLO Y LA PELOTA SE VA CERCA DEL POSTE
| MINUTO 59: Centro de Vidal y Correa cabeceó casi solo. Ramírez salvó a la U
| MINUTO 57: Hay choque entre Vegas y Di Yorio. No es falta
| MINUTO 57: Lucas Di Yorio cayó después de ir a buscar un balón en mitad de cancha. alega un codazo
| MINUTO 56: Cambio en la U. Altamirano deja el terreo de juego, ingresa Matías Sepúlveda
| MINUTO 56: Charles Aránguiz está con problemas
| MINUTO 55: DI YORIO TOMA LA PELOTA EN EL ÁREA, CENTRA PARA GUERRERO Y VEGAS SALVÓ A COLO COLO
| MINUTO 52: PAAAAALO, REMATE DE VICHO PIZARRO Y LA PELOTA DIO EN EL POSTE
| MINUTO 51: remate de la UUU y la red se mueve, pero por fuera. Aviso Di Yorio
| MINUTO 49: Cepeda se sacó a la, Pizarro sacó el centro y en extremis la sacó la defensa de la U. Era el gol del Cacique
| MINUTO 48: Toselli estuvo mal cortando un centro y la defensa de la U despejó justo a tiempo
| MINUTO 45: PRIMERA LLEGADA DE CORREA Y LA DEFENSA DE LA U SALVÓ EL GOL CASI EN LA LÍNEA
| MINUTO 45: SE REANUDA EL PARTIDO. COLO COLO 0-0 U DE CHILE
| La delegación presidencial, la ANFP y Colo Colo están reunidos para evaluar medidas de seguridad adicionales
| Volvió a Colo Colo y la U de Chile. En breve se reinicia el partido
| Hinchas de Colo Colo se agrupan en el sector norte del estadio Monumental. Ya están al tanto que hay un fallecido
| Radio ADN confirma que el hincha que cayó desde el techo del estadio Monumental falleció en el Hospital de La Florida
| SE REPORTA UN SERIO ACCIDENTE EN EL ESTADIO MONUMENTAL. UN HINCHA DE COLO COLO HABRÍA CAÍDO DESDE EL TECHO DEL RECINTO. INFORMACIÓN EN DESARROLLO
| MINUTO 45 3 FINAL DEL PRIMER TIEMPO. COLO COLO 0-0 U DE CHILE
| MINUTO 45 3: PAAAAALO Y DESPUÉS DE PAUL SALVÓ A COLO COLO. FABIÁN HOMAZÁBAL PERDIÓ UA CHANCE ÚNICA
| MINUTO 45 2 Salomoni remató y Vegas salvó a Colo Colo en la línea
| MINUTO 45 2 Contragolpe veloz de Cepeda, pero resolvió muy mal
| MINUTO 45: Se juegan 3 minutos más
| MINUTO 45: Correa vuelve a rematar y asustó a Toselli.
| MINUTO 42: Amarilla para Villagra en Colo Colo
| MINUTO 41: Vegas cayó mal en el área de la U. Le duele mucho su tobillo, se lesionó solo
| MINUTO 37: Amarilla para Pavez
| MINUTO 34: CORREA REMATOOOOÓ Y LA PELOTA NO QUISO ENTRAR. COLO COLO AVISA
| MINUTO 32: La repetición no deja dudas. Es una expulsión ajustada al reglamento
| MINUTO 31: LA U IBA EN CONTRAGOLPE, PIZARRO ROBA LA PELOTA Y CALDERÓN LE DIO UN PATADON
| MINUTO 31: ROJA PARA FRANCO CALDERON
| MINUTO 29: Cepeda se hizo un picnic con la defensa de la U. Zaldivia lo baja y es tiro libre para Colo Colo
| MINUTO 28: Altamirano armó un ataque con Hormazabal y la defensa de la U lo frenó antes de que sacara un remate
| MINUTO 25: Los jugadores de Colo Colo explotan conra el juez Garay. Le piden una tarjeta para Matías Zaldivia
| MINUTO 22: Vicho Pizarro salvó a Colo Colo. Assadi rompió a la defensa de Colo Colo y cuando iba a dar el pase gol, Pizarro lo frenó
| MINUTO 19: Di Yorio sacó un remate y Vegas lo bloqueó justo a tiempo para salvar a Colo Colo
| MINUTO 17: Colo Colo inclinó la cancha, llegó 4 veces en un minuto. pero el cacique es poco fino en el último pase.
| MINUTO 15: Salomoni vuelve a romper la defensa de Colo Colo, le da el pase a Guerrer y este no llega bien. La U estuvo cerca de abrir la cuenta
| MINUTO 14: Amarilla para Correa. Matías Zaldivia acusa un codazo. Podría ser expulsado si actúa el VAR
| MINUTO 11: Ahora es Correa quien llega, saca un remate un rebote salvó a la U. Se animó el superclásico
| MINUTO 10: De Paul salvó. Colo Colo. Salomoni remató y el Tuto la mandó al córner
| MINUTO 7: Primeros minutos de estudio. Ambos equipos insinúan algo en ofensiva, pero les falta precisión
| MINUTO 5: Aranguiz se queja contra el juez Garay. Hubo dos infracciones que no fueron sancionadas
| MINUTO 2: Ahora es Altamirano quien cede para Di Yorio, pero estuvo atento De Paul para salvara Colo Colo
| MINUTO 1: Ataca la U, Hormazábal sacó un centro al área y no encontró a un compañero
| MINUTO 1: Comenzó el partido. YA ESTÁ EN MARCHA EL SUPERCLÁSIO 198 ENTRE COLO COLO Y LA U
| COLO COLO SALIÓ A LA CANCHA Y EL MONUMENTAL EXPLOTA
| La U ya está en la cancha
| Los árbitros ya están en la cancha
| Lo equipos están en el camarín. En breve saltan a la cacha a jugar el Superclásico 198
| EXPLOTA EL MONUMENTAL. SALE COLO COLO A TRABAJAR
| COLO COLO OFICIALIZA SU XI PARA EL SUPERCLÁSICO
| Sale la U a hacer el trabajo de precompetencia y recibe una pifiadera monumental
| FORMACIÓN DE LA U CONFIRMADA
| La U entregó el parte médico de sus jugadores
| AGUA BENDITA. La utilería de la U salió a la cancha de Monumental rociar agua bendita. El partido se juega en todas las canchas
| La parcialidad colocolina ingresa en masa al Estadio Monumental
| La U se preocupó de todos los detalles. Tiene su camarín personalizado
| Colo Colo llega al estadio Monumental. El Cacique ya está en la casa. Foto: TNT
| Aníbal Mosa llega al Estadio Monumental y asegura que el DT Fernando Ortíz puede ser presentado mañana en Colo Colo. Foto: Dalealbo
| La U de Chile ya llegó al estadio Monumental. Los azules ingresan al camarín visitante en este momento
| Colo Colo buscará romper una mala racha de 3 años frente. la U. Los albos no le ganan a los azules desde el 2022. El último triunfo de Colo Colo en el Monumental fue una goleada
| Colo Colo y la U de Chile se enfrentaron hace un mes. Los azules ganaron en un partido polémico
| Bienvenidos, amig@s de Al Aire Libre a la versión 198 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la U de Chile