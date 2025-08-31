Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Superclásico

EN VIVO | Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional

Colo Colo y la U de Chile buscarán salvar el semestre en el Superclásico 198

EN VIVO | Colo Colo vs U de Chile por el Campeonato Nacional
Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Colo Colo y la U de Chile se enfrentan en la versión 198 del Superclásico en el estadio Monumental.

Los Albos llegan obligados a ganar para salvar el honor en el año del Centenario, cortar una mala racha frente a los azules y manotear un cupo en Copa Sudamericana 2026.

La U, en tanto, necesita ganar si quiere seguir luchando por el título ante Coquimbo y asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2026.

⚽ Resultado en vivo Colo Colo vs U de Chile

Minuto a Minuto

| Amigas y amigos de Al Aire Libre, gracias por seguir el partido junto a nosotros

| Se va Pizarro, el héroe del partido

| Vicente Pizarro: Creo que merecíamos mucho este triunfo, hace tiempo que necesitábamos un día así

| Vicente Pizarro: tenemos que sacar esto adelante, debemos clasificar a una copa para el próximo año

| Vicente Pizarro: Este partido había que ganarlo como sea. La gente vino a disfrutar y sacamos delante un partido dificil

| La U de Chile se enredó hasta en su clasificación a la Copa Libertadores 2026

| Colo Colo sigue en el campo de juego festejando

| El DT de la U se va con una molestia evidente

| Gustavo Álvarez: Ellos tuvieron 15 minutos donde tuvieron muchísimas acciones de gol. Nosotros nos perdimos una sin arquero

| Gustavo Álvarez: Estamos muy lejos, pero mientras haya posibilidades de campeonar vamos a pelear.

| La U se despide del título, si bien las matemáticas aún le dan, futbolísticamente está muy lejos de Coquimbo Unido

| El desahogo es total en el estadio Monumental. Colo Colo gana su primer clásico del año

| MINUTO 97: FINAL DEL PARTIDO, COLO COLO SE QUEDÓ CON EL SUPERCLÁSICO 198 Y ROMPE UNA RACHA DE 3 AÑOS SIN VENCER A LA U

| MINUTO 91: TUCU CONTRERAS SE PERDIÓ UN GOL INCREÍBLE. SIN ARQUERO TRATÓ DE INVENTAR UNA CHILENA Y LA DESPEJÓ

| MINUTO 90: Se jugarán 7 minutos más

| MINUTO 88: Amarilla para Mauricio Isla

| MINUTO 87: La U intenta llegar a empate, buscan un centro al área y De Paul la tira lejos

| MINUTO 84: GUERRA INGRESA EN LA U, SALE SALOMONI

| MINUTO 84: Se va Méndez e ingresa Alarcón.

| MINUTO 81: PIZARRO ENCONTRÓ EL ARCO LIBRE DESPUÉS DE UN PALO Y MARCA EL 1-0 PARA COLO COLO

| MINUTO 81: GOOOOOOOOOL DE COLO COLO. PIZARRO

| MINUTO 80 Amarilla para Charles Aránguiz

| MINUTO 78: Amarilla para Sepulveda en la U

| MINUTO 78: Falta en contra de Mauricio Isla. Oportunidad única para Colo Colo

| MINUTO 76: Amarilla en la U para Salomoni

| MINUTO 74: VIDAL SE VUELVE LOCO EN LA BANCA Y EMPIEZA A DAR INSTRUCCIONES

| MINUTO 73:PAAAAAALO. DOS VECES REMATÓ CEPEDA Y LA PELOTA NO QUISO ENTRAR

| MINUTO 73: Se va Wiemberg e ingresa Marchant en Colo Colo

| MINUTO 72: Vidal se recrimina por su mal partido

| MINUTO 70: Se va Vidal e ingresa Aquino

| MINUTO 69: Lucas Cepeda remató y la pelota se fue por muy poco

| MINUTO 65: Maxi Guerrero captura un pivoteo, buscó a Assadi en el punto penal y De Paul salvó al cacique

| MINUTO 64: Sale Di Yorio e ingresa Rodrigo Contreras

| MINUTO 63: PASE AL VACÍO, REMATE DE CORREA Y TOSELLI SALVA A LA U.

| MINUTO 61: DI YORIO CACEÓ SOLO EN EL ÁREA DE COLO COLO Y LA PELOTA SE VA CERCA DEL POSTE

| MINUTO 59: Centro de Vidal y Correa cabeceó casi solo. Ramírez salvó a la U

| MINUTO 57: Hay choque entre Vegas y Di Yorio. No es falta

| MINUTO 57: Lucas Di Yorio cayó después de ir a buscar un balón en mitad de cancha. alega un codazo

| MINUTO 56: Cambio en la U. Altamirano deja el terreo de juego, ingresa Matías Sepúlveda

| MINUTO 56: Charles Aránguiz está con problemas

| MINUTO 55: DI YORIO TOMA LA PELOTA EN EL ÁREA, CENTRA PARA GUERRERO Y VEGAS SALVÓ A COLO COLO

| MINUTO 52: PAAAAALO, REMATE DE VICHO PIZARRO Y LA PELOTA DIO EN EL POSTE

| MINUTO 51: remate de la UUU y la red se mueve, pero por fuera. Aviso Di Yorio

| MINUTO 49: Cepeda se sacó a la, Pizarro sacó el centro y en extremis la sacó la defensa de la U. Era el gol del Cacique

| MINUTO 48: Toselli estuvo mal cortando un centro y la defensa de la U despejó justo a tiempo

| MINUTO 45: PRIMERA LLEGADA DE CORREA Y LA DEFENSA DE LA U SALVÓ EL GOL CASI EN LA LÍNEA

| MINUTO 45: SE REANUDA EL PARTIDO. COLO COLO 0-0 U DE CHILE

| La delegación presidencial, la ANFP y Colo Colo están reunidos para evaluar medidas de seguridad adicionales

| Volvió a Colo Colo y la U de Chile. En breve se reinicia el partido

| Hinchas de Colo Colo se agrupan en el sector norte del estadio Monumental. Ya están al tanto que hay un fallecido

| Radio ADN confirma que el hincha que cayó desde el techo del estadio Monumental falleció en el Hospital de La Florida

| SE REPORTA UN SERIO ACCIDENTE EN EL ESTADIO MONUMENTAL. UN HINCHA DE COLO COLO HABRÍA CAÍDO DESDE EL TECHO DEL RECINTO. INFORMACIÓN EN DESARROLLO

| MINUTO 45 3 FINAL DEL PRIMER TIEMPO. COLO COLO 0-0 U DE CHILE

| MINUTO 45 3: PAAAAALO Y DESPUÉS DE PAUL SALVÓ A COLO COLO. FABIÁN HOMAZÁBAL PERDIÓ UA CHANCE ÚNICA

| MINUTO 45 2 Salomoni remató y Vegas salvó a Colo Colo en la línea

| MINUTO 45 2 Contragolpe veloz de Cepeda, pero resolvió muy mal

| MINUTO 45: Se juegan 3 minutos más

| MINUTO 45: Correa vuelve a rematar y asustó a Toselli.

| MINUTO 42: Amarilla para Villagra en Colo Colo

| MINUTO 41: Vegas cayó mal en el área de la U. Le duele mucho su tobillo, se lesionó solo

| MINUTO 37: Amarilla para Pavez

| MINUTO 34: CORREA REMATOOOOÓ Y LA PELOTA NO QUISO ENTRAR. COLO COLO AVISA

| MINUTO 32: La repetición no deja dudas. Es una expulsión ajustada al reglamento

| MINUTO 31: LA U IBA EN CONTRAGOLPE, PIZARRO ROBA LA PELOTA Y CALDERÓN LE DIO UN PATADON

| MINUTO 31: ROJA PARA FRANCO CALDERON

| MINUTO 29: Cepeda se hizo un picnic con la defensa de la U. Zaldivia lo baja y es tiro libre para Colo Colo

| MINUTO 28: Altamirano armó un ataque con Hormazabal y la defensa de la U lo frenó antes de que sacara un remate

| MINUTO 25: Los jugadores de Colo Colo explotan conra el juez Garay. Le piden una tarjeta para Matías Zaldivia

| MINUTO 22: Vicho Pizarro salvó a Colo Colo. Assadi rompió a la defensa de Colo Colo y cuando iba a dar el pase gol, Pizarro lo frenó

| MINUTO 19: Di Yorio sacó un remate y Vegas lo bloqueó justo a tiempo para salvar a Colo Colo

| MINUTO 17: Colo Colo inclinó la cancha, llegó 4 veces en un minuto. pero el cacique es poco fino en el último pase.

| MINUTO 15: Salomoni vuelve a romper la defensa de Colo Colo, le da el pase a Guerrer y este no llega bien. La U estuvo cerca de abrir la cuenta

| MINUTO 14: Amarilla para Correa. Matías Zaldivia acusa un codazo. Podría ser expulsado si actúa el VAR

| MINUTO 11: Ahora es Correa quien llega, saca un remate un rebote salvó a la U. Se animó el superclásico

| MINUTO 10: De Paul salvó. Colo Colo. Salomoni remató y el Tuto la mandó al córner

| MINUTO 7: Primeros minutos de estudio. Ambos equipos insinúan algo en ofensiva, pero les falta precisión

| MINUTO 5: Aranguiz se queja contra el juez Garay. Hubo dos infracciones que no fueron sancionadas

| MINUTO 2: Ahora es Altamirano quien cede para Di Yorio, pero estuvo atento De Paul para salvara Colo Colo

| MINUTO 1: Ataca la U, Hormazábal sacó un centro al área y no encontró a un compañero

| MINUTO 1: Comenzó el partido. YA ESTÁ EN MARCHA EL SUPERCLÁSIO 198 ENTRE COLO COLO Y LA U

| La U ya está en la cancha

| Los árbitros ya están en la cancha

| Lo equipos están en el camarín. En breve saltan a la cacha a jugar el Superclásico 198

| EXPLOTA EL MONUMENTAL. SALE COLO COLO A TRABAJAR

| COLO COLO OFICIALIZA SU XI PARA EL SUPERCLÁSICO

31/08/2025 - 14:20

| Sale la U a hacer el trabajo de precompetencia y recibe una pifiadera monumental

| FORMACIÓN DE LA U CONFIRMADA

31/08/2025 - 14:04

| La U entregó el parte médico de sus jugadores

| AGUA BENDITA. La utilería de la U salió a la cancha de Monumental rociar agua bendita. El partido se juega en todas las canchas

31/08/2025 - 14:00

| La U se preocupó de todos los detalles. Tiene su camarín personalizado

31/08/2025 - 13:47

| Colo Colo llega al estadio Monumental. El Cacique ya está en la casa. Foto: TNT

31/08/2025 - 13:26

| Aníbal Mosa llega al Estadio Monumental y asegura que el DT Fernando Ortíz puede ser presentado mañana en Colo Colo. Foto: Dalealbo

31/08/2025 - 13:12

| La U de Chile ya llegó al estadio Monumental. Los azules ingresan al camarín visitante en este momento

| Colo Colo buscará romper una mala racha de 3 años frente. la U. Los albos no le ganan a los azules desde el 2022. El último triunfo de Colo Colo en el Monumental fue una goleada

| Colo Colo y la U de Chile se enfrentaron hace un mes. Los azules ganaron en un partido polémico

| Bienvenidos, amig@s de Al Aire Libre a la versión 198 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la U de Chile

31/08/2025 - 12:36
Más de Superclásico
Estamos hablando de
Hoy en portada