Esteban Paredes dijo que está bien y que en la U "se jugarán el partido de su vida"

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes aseguró que está en buenas condiciones físicas para disputar el Superclásico de este sábado ante Universidad de Chile y afirmó que el cuadro estudiantil "se jugará el partido de su vida" por los cuestionamientos que recaen sobre el técnico, Alfredo Arias, y en el plantel.

"Creo que van a salir a jugarse el partido de su vida. El técnico está muy cuestionado y los jugadores también porque van últimos en la tabla. Ellos tienen más presión que nosotros, eso lo tenemos que aprovechar", declaró este miércoles en conferencia de prensa.

En lo que se refiere a la práctica de esta jornada, el ariete apuntó a que "respondí muy bien. Estoy muy esperanzado en jugar. Todavía no lo sé -si jugará-, porque hay un técnico que ve el esquema que más acomode y ve quién juega y quién no. Lo importante es que me he sentido bien y quedan dos o tres días donde me voy a sentir mejor".

También el atacante "albo", quien sostuvo que los goles que más recordará son los de su último año, dedicó palabras a los dichos de Iván Morales sobre la U: "Uno comete errores al decir cosas que puedes pensar. Esto sigue siendo fútbol, más allá de las rivalidades".

A causa de la alegría que mostró al ingresar a la sala de prensa del Monumental, Paredes explicó que se debe a que está en buenas condiciones "y no como en otros días, cuando era incierto si podía estar; aparte, aclaró que está tomada su decisión de retirarse a fin de año.

"Ya habrá tiempo para conversar esos temas", dijo sobre la opción de seguir en el "Cacique": "Ahora solo estoy enfocado en Colo Colo y después se verán los temas administrativos, pero me gustaría seguir ligado como funcionario, no como jugador".

En última instancia afirmó que la intención del plantel es sumar puntos valiosos en este compromiso para darle caza y meter presión a Universidad Católica, que lidera el torneo.

El Superclásico está programado para el sábado a las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Estadio Nacional.