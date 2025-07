Esteban Pavez le tiró la pelota a Piero Maza por la derrota de Colo Colo en el Superclásico

Colo Colo cayó en el Estadio Nacional ante U de Chile en la versión 197 del Superclásico del Campeonato Nacional. Los goles fueron ejecutados desde el punto del penal y en dos oportunidades fue el VAR quien ayudó a Piero Maza para cobrar las penas máximas. Esteban Pavez se fue expulsado y luego de la derrota apuntó al árbitro del partido, como factor que desniveló el encuentro.

🗣️ ¿Qué dijo Esteban Pavez después del Superclásico?

Dirigió las críticas al arbitraje de Piero Maza. "Era un partido para ganar, ni siquiera empatar, hicimos un gran primer tiempo y nos faltó meterla, estábamos concentrados, tres goles de penal, hoy fue todo extraño. Hoy no merecimos perder, estamos dolidos y es frustrante". Dijo Pavez a TNT Sports.

🎯 Esteban Pavez apuntó a Piero Maza por la derrota y su expulsión

"No me gustra hablar del arbitraje, creo que el segundo penal, no lo veo lo voy a revisar, creo que es contacto de fútbol, es lo que ví. Uno se va caliente, me pegan a mí y me expulsan. Marcelo Díaz me tiró un charchazo, le tiro un par de palabras y me expulsa por eso, sobretodo un árbitro como Piero Maza". Dijo un dolido capitán de Colo Colo.

El momento de la expulsión de Pavez y Díaz. Photosport

😢 ¿Quedó satisfecho con la derrota Esteban Pavez?

Obviamente que no por el resultado, pero si con lo mostrado en la cancha, a diferencia de la semana pasada ante U Católica. "Hoy se jugó más, presionamos y nunca nos echamos atrás, eso es lo que quremos, compromiso. Debemos hacer lo mismo que en el primer tiempo, la U nunca nos pasó por encima", cerró Pavez.