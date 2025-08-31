Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Superclásico

Superclásico bajo tensión: Colo Colo y la ANFP se opusieron a suspender pese a muerte de hincha

La Delegación Presidencial quería suspender el encuentro debido al fallecimiento de un fanático albo, pero finalmente se impuso la postura del club y la ANFP.

Foto: Photosport Superclásico bajo tensión: Colo Colo y la ANFP se opusieron a suspender pese a muerte de hincha
Bastián Catalán
Llévatelo:

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile se vio empañado por una trágica situación. Un hincha albo falleció tras caer mientras intentaba pasar de la tribuna Galvarino a Cordillera.

El fanático quedó inconsciente producto del golpe y fue trasladado al hospital de La Florida, donde lamentablemente perdió la vida. Su deceso se confirmó en medio del primer tiempo, razón por la que la continuidad del partido estuvo en riesgo.

🚨 Delegación Presidencial quería suspender el Superclásico

Según reveló En Cancha, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana solicitó no disputar el segundo tiempo del partido entre albos y azules, puesto que no estaban las condiciones mínimas de seguridad tras la muerte del hincha.

El citado medio detalló que la postura de las autoridades era que no se podía ignorar lo ocurrido y continuar jugando el compromiso con normalidad.

❌ Colo Colo y la ANFP se opusieron a la suspensión

Sin embargo, de acuerdo a la información entregada por la fuente anteriormente citada, tanto Colo Colo como la ANFP presionaron para que continuara el cotejo.

El gerente de Operaciones de la ANFP, Yamal Rajab, y representantes del Cacique convencieron a la Delegación aludiendo a que una posible suspensión podría traer incidentes mayores en el estadio.

Por esta razón, en el complemento ingresaron decenas de guardias tácticas para reforzar la seguridad y evitar posibles inconvenientes entre los hinchas del Cacique. Finalmente, el duelo se jugó y terminó en victoria por la mínima para los locales.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Superclásico #Colo Colo

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
