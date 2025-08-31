Superclásico bajo tensión: Colo Colo y la ANFP se opusieron a suspender pese a muerte de hincha

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile se vio empañado por una trágica situación. Un hincha albo falleció tras caer mientras intentaba pasar de la tribuna Galvarino a Cordillera.

El fanático quedó inconsciente producto del golpe y fue trasladado al hospital de La Florida, donde lamentablemente perdió la vida. Su deceso se confirmó en medio del primer tiempo, razón por la que la continuidad del partido estuvo en riesgo.

🚨 Delegación Presidencial quería suspender el Superclásico

Según reveló En Cancha, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana solicitó no disputar el segundo tiempo del partido entre albos y azules, puesto que no estaban las condiciones mínimas de seguridad tras la muerte del hincha.

El citado medio detalló que la postura de las autoridades era que no se podía ignorar lo ocurrido y continuar jugando el compromiso con normalidad.

❌ Colo Colo y la ANFP se opusieron a la suspensión

Sin embargo, de acuerdo a la información entregada por la fuente anteriormente citada, tanto Colo Colo como la ANFP presionaron para que continuara el cotejo.

El gerente de Operaciones de la ANFP, Yamal Rajab, y representantes del Cacique convencieron a la Delegación aludiendo a que una posible suspensión podría traer incidentes mayores en el estadio.

Por esta razón, en el complemento ingresaron decenas de guardias tácticas para reforzar la seguridad y evitar posibles inconvenientes entre los hinchas del Cacique. Finalmente, el duelo se jugó y terminó en victoria por la mínima para los locales.

