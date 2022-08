Martina Weil logró mejor marca sudamericana para los 300 metros

La atleta chilena Martina Weil hizo su estreno en los 300 metros, una distancia que no es oficial pero que igualmente se disputa en algunos certámenes, y estableció la mejor marca sudamericana en el meeting de Kesse-Lo.

"No es una distancia que se corra mucho, pero de todas formas fue una gran noticia cuando me enteré que mi marca fue un Area Best. Eso significa que es un 'récord sudamericano' pero en distancias no oficiales", explicó la deportista en su cuenta en Instagram.

"Estoy muy contenta! Sobre todo por lo que esto significa para lo que queda de la temporada", añadió luego de establecer un tiempo de 36"65.