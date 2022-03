Natalia Duco alista su regreso: Quiero representar de nuevo a Chile porque es lo que más amo

La atleta chilena Natalia Duco sigue entrenando con la idea de retomar la actividad este año, ojalá en los Juegos Bolivarianos, a realizarse en junio y en los Juegos Odesur, programados para octubre.

Para ello, está entrenando con el preparador físico Carlos Cardemil: "No he vuelto a competir (tras la sanción por dopaje que finalizó en abril de 2021) porque Luciano nació el año pasado y desde que me operé el hombro izquierdo. A las tres semanas después de la cesárea volví a entrenar. Y me empezó a doler el hombro. Era el mismo dolor que sentí antes de los Juegos Olímpicos de Río, en el hombro derecho. Pero esta vez decidí operarme altiro. Era un desgaste articular, así es que estoy enculando la máquina para volver con todo", contó en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Me siento mucho más potente, y explosiva que antes, más rápida, más ágil. Estoy entrenando de una forma mucho más eficiente. Antes yo hacía dos sesiones al día, con visión rusa de que tenía que morir entrenando", añadió.

Respecto a su eventual retorno, la balista nacional explicó que "quiero hacer las cosas bien, disfrutar y no por obligación. Quiero representar de nuevo a Chile porque es lo que más amo".

Duco, quien fuera finalista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el Mundial de Beijing en 2015, y campeona junior en 2008, contó que "la gente me pide (que regrese), todos mis seguidores y la gente en general quieren que vuelva. Y yo creo que sobre todo por el mensaje que hay detrás de mi regreso. Es como reinventarse, un renacer, un volver a competir después de ser mamá".

"Este año están los Odesur y los Bolivarianos. Me gustaría estar en esas competencias, pero también depende de la salud de mi hijo. Si se enferma, ahí me quedó con él", complementó.