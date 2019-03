Natalia Duco anunció que recurrirá al TAS tras sanción por dopaje

La deportista nacional Natalia Duco anunció que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para defenderse del dopaje positivo que arrojó un control durante el pasado año por GHRP-6, una hormona de crecimiento, algo que hoy la tiene alejada de las competencias.

"Siempre doy lo mejor de mí hasta el final, y eso es lo que haré. Seguiré defendiendo mis principios y valores tras la injusta sanción que recibí y apelaré frente al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional)", expresó la deportista.

"Nunca en mi vida he hecho trampa ni he tenido la intención de obtener una ventaja deportiva. Todo me lo he ganado con esfuerzo, pasión y, por sobre todo, trabajo duro", agregó en su publicación.

Asimismo, Duco aseguró que "en estos momentos es cuando uno crece, se fortalece y aprende. Mi fuerza interior y mi espíritu son más fuertes que mis adversidades. Los quiero.

Al recurrir a esta instancia, Duco puede ser absuelta, pero también verla aumentada a cuatro temporadas con lo que se despediría totalmente de la opción de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Natalia Duco fue castigada por el Tribunal de Expertos en Dopaje con tres años sin poder competir.