Natalia Ducó contó detalles de su época más dura: Yo económicamente quebré

La atleta chilena Natalia Ducó evidenció la dura realidad de los atletas nacionales respecto al financiamiento de sus entrenamientos y cómo diferentes dirigentes la hicieron sentir mal por intentar mejorar la realidad de los deportistas nacionales

"A mí me dijeron dirigentes: 'Y qué tanto si la medalla es para ti', y no, si la medalla no es para mí, la medalla es para Chile y Chile para mí no es el Gobierno, para mí es la gente. Yo lo hago por todos los chilenos de cualquier rincón de mi país", dijo Ducó en entrevista con Cristián de La Fuente en el programa "El Desayuno", de Revista Velvet.

La atleta contó en qué proceso se encuentra actualmente luego de la sanción por dopaje y aseguró que "a mí me quitaron todo, toda la plata, todos los auspicios y el ingreso. Yo no puedo entrar a una pista, por ejemplo, no me puede entrenar un entrenador federado, la sanción es más que no sólo no poder competir ".

"Yo económicamente quebré, me fui a vivir con mi hermana y cuando yo creí que nada peor me podría pasar, se murió mi entrenadora", añadió.