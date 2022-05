Natalia Duco: Me veo hasta París 2024, retirarme con mi hijo mirándome sería el mejor regalo

La destacada lanzadora de bala nacional Natalia Duco, quien clasificó a los Juegos Bolivarianos en su regreso después de tres años a la competencias (estuvo fuera por doping positivo y post natal), aseguró que no se proyecta más allá de los próximos Juegos Olímpicos.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Duco expresó: "Volveré a representar a Chile, me siento como una niña con ilusión. Quiero estar a un nivel mundial, pero disfrutando lo que hago, más relajada y viajar con mi hijo porque tampoco me quedan 10 años. Me veo hasta París 2024, serían mis cuartos Juegos Olímpicos (tras Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016) y retirarme con mi hijo mirándome sería lo más bonito para mí".

"Yo tenía dos opciones cuando decidí volver siendo mamá: estar presente, cuidar a mi hijo, jugar con él, priorizarlo y no dormir si es necesario, es decir, ser la mamá que yo quiero ser. O delegar todas esas tareas a mi mamá o alguien para poder dedicarme como lo hacía antes. Y esa no era opción. Primero soy mamá y después soy lanzadora de bala", añadió

Además, contó sensaciones de su vuelta: "Llegué y me miraban como un fantasma. No podían creer que estaba en la pista. Yo saludaba a todo el mundo, estaba tan feliz, como mi primer día de colegio. Fue muy bonito ver a todos mis compañeros atletas".