Ignacio Casale superó "sin dolor" su regreso a las pistas en Marruecos tras rápida recuperación

El destacado piloto nacional Ignacio Casale se prepara para su regreso a las pistas este fin de semana en la competencia de Quads del Rally de Marruecos, en la etapa final de la recuperación de una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

El chileno ya tuvo una prueba de fuego este viernes en el prólogo de la competencia marroquí, en el que obtuvo el segundo lugar, asegurando que "me sentí muy bien y sin dolores".

Además, el bicampeón del Dakar, en 204 y 2018, añadió que "la moto va muy fuerte y es muy ágil", refiriéndose al modelo de su nuevo equipo Yamaha Raptor, que estará liderado por el francés Axel Dutrie.

Segundo lugar hoy en el prologo del Rally de Marruecos! Me sentí muy bien y sin dolores! La moto va muy fuerte y es muy ágil, mañana comienza el rally con una primera etapa de 225 kilometros... Vamoos!!! 🇨🇱 🇲🇦 pic.twitter.com/danlApq94j — Ignacio Casale (@IgnacioCasale) 4 de octubre de 2019

Además, en la previa de su participación en el certamen, el "Perro" ahondó en su recuperación con Cross Country Rally y dijo que "me corté un ligamento de tobillo en un 70%, no totalmente, por lo que no hubo que operar. Eso hace que el plazo de recuperación sea más rápido, con mucho trabajo con kinesiólogo y cámara hiperbárica. Eso me permitirá correr, aunque tengo que probar bien hasta donde puedo exigirme".

Por otra parte, detalló sus expectativas y señaló que "me retiré un año y medio de los quads y estoy volviendo a la competición. Todas estas carreras me sirven para retomar el ritmo que tenía en 2018 cuando gané mi último Dakar. El objetivo más importante es el Dakar, por lo que en Marruecos debo andar de manera inteligente para no arriesgar una lesión".

La grilla del Rally de Marruecos en Quads tiene como principal candidato al polaco Rafal Sonik, habitual rival de Casale y actual líder del Mundial FIM. Además de Sonik y Casale hay otros 5 quad en competencia: Axel Dutrie, el ruso Aleksandr Maksimov, Romain Dutu, Alexandre Giroud y el polaco Kamil Wisniewski.